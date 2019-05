Recall Henri éénpersoons kant-en-klaarmaaltijden

WAARSCHUWING - HENRI roept éénpersoons kant-en-klaar maaltijden terug. Het betreft de volgende 450g verpakkingen in aluminium schaal, verkocht via DekaMarkt, PicNic, BP tankstations of de Familiebox, met bijbehorende streepjescode:



- Ajam pangang - 8713041500867

- Babi ketjap - 8713041500850

- Couscous Maroccan -8713041500843

- Hachee met aardappelpuree en rode kool - 8713041500898

- Kip Mediterraans - 8713041500881

- Penne carbonara - 8713041500874



Henri heeft in een klein aantal verpakkingen van bovenstaande eenpersoonsmaaltijden kleine gaatjes gevonden in de aluminium schaal, die niet altijd zichtbaar zijn. We kunnen om deze reden de microbiologische kwaliteit niet garanderen.



Dit voldoet niet aan de kwaliteitseisen die Henri stelt. Daarom willen wij iedereen oproepen die onlangs een Henri éénpersoonsmaaltijd in aluminium verpakking heeft gekocht, om deze niet meer te eten en weg te gooien.



Het gaat om alle Henri maaltijden in een aluminium schaal van 450 gram.



Voor alle andere Henri producten met andere streepjescodes, verpakt in plastic, geldt deze oproep niet.



Voor een volledige vergoeding van het aankoopbedrag, kunt u een foto van het product e-mailen naar: info@henri.nl, met als onderwerp ‘Recall maaltijd’. Vermeld in uw e-mail het aankoopbedrag, waar en wanneer u het product gekocht heeft, uw naam, adresgegevens, telefoonnummer en IBAN bank- of gironummer, zodat het aankoopbedrag kan worden overgemaakt.



Indien u niet in de gelegenheid bent te e-mailen, kunt u de kartonnen sleeve toesturen aan:



Henri BV - Recall

Antwoordnummer 52007

5150 VB Drunen

Een postzegel is niet nodig.



Voor meer informatie, kunt u van maandag tot en met vrijdag van 09:00 tot 17:00 uur contact opnemen met Henri BV via telefoonnummer 0416-375933.

Onze excuses voor het ongemak.



Alle betrokken verkooppunten en ook de Voedsel en Waren autoriteit zijn op de hoogte gebracht.



