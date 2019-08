KoepelKathedraal kanshebber Europese publieksprijs

In mei van dit jaar kreeg de Haarlemse KoepelKathedraal een Europa Nostra Award uitgereikt. Deze door de EU ingestelde prijs, bedoeld om het behoud van erfgoed te erkennen en stimuleren, werd toegekend in verband met de geslaagde restauratie van de kathedraal. Met deze award op zak maakt de KoepelKathedraal nu ook kans op de publieksprijs, waaraan een geldbedrag van 10.000 euro verbonden is. Stemmen kan tot en met 15 september via vote.europanostra.org.



De restauratie van de KoepelKathedraal (de grootste katholieke kerk van Nederland na de Sint-Janskathedraal in Den Bosch) begon in 2001 onder leiding van Van Hoogevest Architecten en is in fasen uitgevoerd. In het juryrapport van de Europa Nostra Awards wordt de werkwijze van het restauratieteam in Haarlem geprezen en waardering uitgesproken voor het toevoegen van nieuwe kunstuitingen aan de tussen 1895 en 1930 gebouwde KoepelKathedraal.



De financiering voor de restauratie werd opgebracht door het Rijk, de provincie Noord-Holland en de gemeente Haarlem. Ook het bisdom Haarlem-Amsterdam, de parochie, diverse fondsen en veel particulieren leverden een financiële bijdrage. Daarnaast is onder de naam ‘Klim naar het licht’ een bijzondere toren- en gewelventocht georganiseerd, inclusief een tijdelijke loopbrug op bijna zestig meter hoogte tussen de twee torens van de kerk. Meer dan 55.000 bezoekers maakten via ‘Klim naar het licht’ inmiddels al kennis met de KoepelKathedraal.



Het winnen van de publieksprijs zou een volgende erkenning zijn voor de inzet van het team dat jarenlang werkte aan de restauratie van het beeldbepalende Haarlemse gebouw. Bovendien is aan de prijs een geldbedrag van 10.000 euro verbonden, dat zal worden besteed aan de verdere restauratie en instandhouding van de kathedraal. De winnaar wordt bepaald op basis van een publieksverkiezing via de site vote.europanostra.org. Bezoekers kunnen op 3 van de 27 projecten stemmen, waarbij het eerst gekozen project de meeste punten krijgt. De restauratie van de KoepelKathedraal staat als vierde project vermeld op de site. Stemmen is mogelijk tot en met 15 september.