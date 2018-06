Lil.nl doorgestart en afgeslankt op zoek naar nieuwe eigenaar

Zaandam, 26 juni 2018 - De grootste online woonwinkel van Nederland kijkt weer vooruit. Na een turbulente periode is het bedrijf achter Lil.nl in rustiger vaarwater gekomen en wordt er samen met WebshopOvername.nl gezocht naar investeerders en ondernemers die de webshop in afgeslankte vorm graag laten doorgroeien in Nederland, Duitsland en België.



Doorstart



Lil.nl werd in mei 2018 door de firma Diek Invest overgenomen van de curator die het faillissement van deze webshop afwikkelde. Binnen enkele weken realiseerde Diek Invest vervolgens een doorstart van de online woonwinkel.



Met de belangrijkste leveranciers is het contact inmiddels weer goed. De webwinkel is weer actief en er ligt voldoende voorraad om de omzet verder uit te bouwen.



Toekomst



Achter de schermen wordt er hard gewerkt aan de wederopbouw van het webbedrijf en de verwachting is dat in augustus het nieuwe team compleet is. Lil.nl zal op dat moment afgeslankt zijn naar een webwinkel met de focus op indoor living. De verwachting is dat de onderneming met een beperkt aantal productgroepen en een forse reductie van het aantal leveranciers weer snel winstgevend zal zijn.



Diek Invest heeft diverse toekomstscenario’s voor Lil.nl uitgewerkt en onderzoekt de realisatie hiervan met partijen die zich via WebshopOvername.nl melden.



Over Lil.nl



Lil.nl is opgezet door tv-presentator Rob Muntz, die de webshop de afgelopen jaren in Nederland en Duitsland onstuimig liet groeien richting een verwachte omzet van 20 miljoen euro voor 2018. Zo ver kwam het helaas niet: na een uitzending van Radar en het verlies van het Thuiswinkel-keurmerk kwam de woonwinkel in een ‘negatieve stroomversnelling’ en moest Muntz in april 2018 faillissement aanvragen voor zijn bedrijf.



Over WebshopOvername.nl



WebshopOvername.nl is het Nederlandse overnameplatform dat bemiddelt tussen de aan- en verkoop van e-commerce ondernemingen. Het verkoopprofiel van Lil.nl is beschikbaar via: https://www.webshopovername.nl/aanbod/online-woonwinkel-lil.nl



