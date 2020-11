Selwyn Duijvestijn zet stap terug bij ROI

AMSTERDAM 6 NOVEMBER 2020 - Fondsbeheerder ROI Asset Management laat weten dat Selwyn Duijvestijn per 1 november afscheid neemt van zijn functie als manager operationele zaken.



De heer Duijvestijn heeft aangegeven terug te treden en zijn functie over te dragen. In goed overleg met het bestuur en andere stakeholders is het besluit gehonoreerd. De verantwoordelijkheden van Duijvestijn worden tijdelijk intern ondergebracht.



"Ik heb besloten mij terug te trekken en mijn dagelijkse werkzaamheden voor ROI neer te leggen. Na een turbulente periode voor het beleggingsfonds, realiseerde ik dat het voor de groei van het fondshuis ROI nu beter is om mijn ambities buiten het bedrijf te onderzoeken. ROI kent veel toekomstpotentieel, maar mijn rol is hier nu volbracht", aldus Duijvestijn.



Frisse wind door ROI



Het afscheid volgt na een grondige reorganisatie van ROI Asset Management, die in samenspraak is doorgevoerd. Als onderdeel van de reorganisatie zijn nieuwe investeerders aangetrokken die voor een financieel gezonde basis zorgen en bijdragen aan de continuïteit van de fondsbeheerder. Daarnaast is ROI Asset Management op dit moment actief op zoek naar een passende invulling van de beschikbaar gekomen positie.



Over ROI Asset Management



ROI am B.V. is specialist in fondsbeheer sinds 2007 en beheert verschillende beleggingsfondsen. ROI am B.V. richt zich op particuliere en professionele beleggers met een langere termijn horizon en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten (AFM).