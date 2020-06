Breinhelden helpt leerlingen de executieve functies te versterken

Van De Praktijk4Kids te Alphen aan den Rijn



Op 23 juni 2020 verschijnt het vierde en laatste deel van de Breinheldenserie. Het programma rond executieve functies is bedoeld voor het basisonderwijs en geschreven door Belinda Herrewijn en Esther Monfils van De Praktijk4Kids in Alphen aan den Rijn. De aanleiding om deze uitgave te ontwikkelen was voor de auteurs het gegeven dat om succesvol te zijn op school en ook later in je werk je niet alleen moet beschikken over een goed IQ, maar dat goed ontwikkelde executieve functies noodzakelijk zijn.



Executieve functies zijn betere voorspellers voor schoolsucces dan het IQ.



Executieve functies zijn de regelfuncties van het brein zoals planning, organisatie, time-management, impulscontrole en doorzettingsvermogen. Leerkrachten kunnen met behulp van dit 20 weekse programma van de breinheldenserie de executieve functies van de kinderen in hun klas versterken. De kinderen maken in het programma kennis met Effi en Furon, twee Breinhelden. Deze twee Breinhelden helpen de kinderen om hun Breinkrachten (executieve functies) te versterken. Middels handige symbolen en termen voor de executieve functies kan er met kinderen gepraat worden over het leren en ontwikkelen! Naast activiteiten worden er in het boek veel tips gegeven en wordt theoretische kennis in de vorm van een weetje gedeeld.



Breinhelden is enthousiast ontvangen in het onderwijs. Verschillende scholen in Nederland en Vlaanderen werken met deze methode. Leraren zien in dat ze de leerlingen met het versterken van executieve functies de juiste tools bieden om verder te gaan met vervolgonderwijs en hun uiteindelijke volwassen leven. Leraren leren dat ze al heel veel doen, maar ze leren het middels het programma in een groter kader te plaatsen.