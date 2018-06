Na doorstart G3 toch slaapplekken voor tienduizenden festivalgangers

Vlak voor de start van festivalseizoen 2018 kwam het nieuws dat de toenmalige leverancier van slaapplaatsen bij festivals, G3 Presents, failliet was verklaard. G3 Presents verzorgde tijdelijke accommodaties bij ruim dertig festivals door heel Europa waaronder Rock Werchter, Defqon en Tomorrowland. White Dragon Camping Gear heeft de slaapplaatsen tak overgenomen en heeft samen met de festivals ervoor gezorgd dat zo’n tienduizenden festivalbezoekers, alsnog gerust zijn gesteld.

Nederlandse eigenaar Dhr. Besselsen is trots om alsnog de beloofde beleving aan de festivalbezoekers waar te kunnen maken. Besselsen, die sinds 2009 kampeertenten levert bij sportevenementen van o.a. AJAX, zette in 2012 samen met G3 de stap richting de muziekfestivals. Vanaf dat moment was er een omslagpunt in de festivalcamping markt. De modderige campingterreinen maakte plaats voor luxe ingerichte camping dorpjes. White Dragon is hofleverancier van het eerste uur geweest voor o.a. events zoals Mysteryland, Defqon, Tomorrowland en Bonnaroo wat een van de grootste festivals van Amerika is.

Naast een doorstart van de verkoop activiteiten heeft Dhr. Besselsen een aantal van de voormalige G3 medewerkers de kans geboden hun passie, kennis en ervaringen dit seizoen maar ook de komende jaren waar te maken. De directe schakel met productiefaciliteiten door Europa en Azië, inzichten in de marktontwikkelingen en kennis van on-site management maakt dit een zeer krachtig team.



White Dragon Camping Gear is met 10 medewerkers waarvan er nu 5 in Nederland aan het werk zijn, een kleine maar adequate organisatie. De combinatie van een team in Azië en Europa zorgt ervoor dat het bedrijf snel kan schakelen en de vereiste kwaliteit kan waarborgen. Naast festivals levert het bedrijf ook tenten aan campings en bedrijfs- en privé evenementen als teambuilding weekenden en huwelijken.