Seotech lanceert nieuwe website

Seotech is gespecialiseerd in SEO (Search Engine Optimalization) en zeer succesvol op het gebied van website-optimalisatie en linkbuilding. Ze bedienen een breed segment aan klanten die bovenaan Google te vinden zijn op diverse competitieve zoekwoorden. Met hun geavanceerde linkbuilding-infrastructuur beschikken ze over meer dan een miljoen connecties.



Het werd dan ook hoog tijd om hun eigen corporate branding op te frissen met een nieuwe website. Het streven om hun hoogwaardige dienstverlening voort te zetten is net zo sterk als voorheen. De nieuwe website is overzichtelijk met een heldere menustructuur die je snel op de juiste pagina brengt. Zo vind je direct wat je zoekt. De pagina ‘cases’ is een mooie aanvulling waardoor je direct een goede indruk krijgt waarom Seotech doet wat ze belooft.



Waarom SEO inzetten?



Meer dan 90% van de mensen gebruiken Google als hulpmiddel om zich te oriënteren in een aankoopproces. Om potentiële klanten voor jouw bedrijf te laten kiezen is het essentieel dat je simpelweg gevonden wordt. Het belang van een hoge positie in Google is dan ook groot.



Iedere ondernemer is zich bewust van continuïteit door nieuwe leads en klanten. Een groter wordend klantenbestand zorgt voor een gezonde groei van een onderneming. Seotech doet dit door het optimaal positioneren van de website in de organische zoekresultaten.



Dat betekent concreet dat een hoge positie in de zoekresultaten relevant bezoekers, leads en sales oplevert, tegen een fractie van de prijs van adverteren.



Meer dan alleen maar keywords



Je hebt ongetwijfeld al gehoord over het belang van goede SEO. SEO is een veelvoud aan technieken die ervoor zorgen dat je website prominenter gevonden wordt in zoekmachines zoals Google en Bing. Dat je daarbij gebruikmaakt van handige keywords (zoekwoorden) in een bepaalde frequentie, is wellicht ook bekend. Maar…SEO is meer dan alleen maar het gebruik en herhalen van relevante keywords. Het opzetten van een succesvolle onlinemarketingstrategie op basis van SEO behelst nog veel meer.



Het belang van linkbuilding



Succesvolle SEO bestaat voor een groot deel ook uit linkbuiling. Dat wil zeggen, het opbouwen van een sterk linkprofiel. Dit is noodzakelijk omdat het algoritme van Google, onder meer door de linkpopulariteit, bepaalt op welke organische positie een website getoond wordt. Wij hebben sinds 2005 al voor honderden ondernemingen succesvolle linkprofielen gebouwd. Met de inzet van goede content binnen de linkbuildingcampagnes hebben we een zeer hoge succesratio weten te behalen. Door ons grote netwerk kunnen wij voor onze klanten een effectieve online-campagne opzetten. Samen kunnen we de top bereiken!