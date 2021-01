CBL, FNLI en LTO Nederland organiseren Voedselverkiezingsdebat voor Tweede Kamerleden

Dinsdag 23 februari organiseren het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL), de Federatie Nederlandse Levensmiddelen Industrie (FNLI) en Land- en Tuinbouworganisatie Nederland (LTO Nederland) het Voedselverkiezingsdebat 2021. Tijdens dit debat - dat vier jaar geleden ook al werd georganiseerd - gaan huidige en toekomstige Tweede Kamerleden in gesprek over het Nederlandse voedselsysteem. Dit debat is online te volgen via een livestream.



Hoe kijken de politieke partijen naar voedsel, van boer tot bord? 2020 heeft duidelijk gemaakt dat de voedselketen een vitaal en stabiel onderdeel is van Nederland. Boeren, voedselverwerkers en supermarkten zorgen er samen voor dat Nederland ook tijdens de coronacrisis toegang heeft tot veilig, duurzaam, gezond, betaalbaar en lekker voedsel.



Tegelijkertijd ziet de keten uitdagingen voor de toekomst, zoals het verdienvermogen van boeren en tuinders waarover de ketenpartijen met elkaar in gesprek zijn. In de verkiezingsprogramma’s van de politieke partijen zijn talrijke voorstellen opgenomen om het huidige systeem van voedselproductie en -consumptie bij te sturen. Wat kunnen de verschillende partijen in de agrifoodsector doen om de consument meer te stimuleren en te helpen om bijvoorbeeld gezonder of duurzamer te eten? Het economisch belang van de agrifoodsector voor Nederland is groot. Bijvoorbeeld als het gaat om werkgelegenheid. Hoe wordt die economische rol en de (internationale) concurrentiepositie behouden en versterkt?



Genoeg redenen om over deze onderwerpen in gesprek te gaan. Eline Vedder (CDA), Laura Bromet (GroenLinks), Frank Futselaar (SP) en Roelof Bisschop (SGP) hebben hun deelname aan het debat reeds bevestigd. Het debat wordt gemodereerd door Daniël Schut.



Het Voedselverkiezingsdebat vindt plaats op dinsdag 23 februari van 15:30 tot 17:00 uur vanuit Perscentrum Nieuwspoort en is online te volgen via een livestream. Aanmelden is noodzakelijk en kan via https://www.nieuwspoort.nl/agenda/overzicht/fnli