Finalisten Topvrouw van het jaar 2018 bekend

Eindhoven, 23 juli 2018 - De drie finalisten voor de titel Topvrouw van het jaar 2018 zijn bekend gemaakt.



Annemieke den Otter, Chief Financial Officer bij Ordina, Margaret Versteden, Chief Commercial Officer bij Bol.comen Eugenie van Wiechen, Algemeen Directeur bij FD Mediagroep zijn de kanshebbers.



De verkiezing, die dit jaar voor de veertiende keer wordt gehouden, komt voort uit de gedachte dat het belangrijk is een platform te creëren waarop vrouwelijke directieleden in Nederlandse bedrijven c.q. organisaties aandacht krijgen, zichtbaar zijn en daarmee de functie als rolmodel kunnen vervullen.



De 5-koppige jury van de verkiezing, onder leiding van Pamela Boumeester, heeft de drie finalisten bekend gemaakt. Zij werden geselecteerd uit in totaal tien genomineerde topvrouwen. In een persoonlijke presentatie zullen de finalisten de juryleden ervan proberen te overtuigen dat zij de titel Topvrouw van het jaar 2018 het meest verdienen.



Criteria



Een combinatie van verschillende persoonlijke kwaliteiten bepaalt wie er aanspraak maakt op de titel Topvrouw van het jaar 2018. Het belang van diversiteit en vrouwelijk talent aan de top van Nederlandse organisaties wordt ieder jaar verbonden aan een thema. Dit jaar is gekozen voor Gelijkheid. Bij de jurering wordt niet alleen gelet op de behaalde resultaten, maar beoordeelt de jury ook de mate van durf, ambitie en leiderschapsstijl. De wijze waarop de topvrouwen deze kwaliteiten inzetten om als rolmodel te fungeren zijn bij de keuze voor de winnares doorslaggevend.



Feestelijke verkiezingsavond



De winnares van de prestigieuze titel Topvrouw van het jaar wordt op 27 september a.s. bekend gemaakt in het bijzijn van 300 vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven, non-profitorganisaties en overheid. Deze feestelijke bijeenkomst vindt plaats in De Hallen Studio’s in Amsterdam. Het thema Gelijkheid loopt als een rode draad door het programma heen en Kim Putters (Directeur Sociaal en Cultureel Planbureau) is bereid gevonden als keynote speaker zijn licht over dit thema te laten schijnen.



Jury



Naast Pamela Boumeester bestaat de jury dit jaar uit Ingrid de Graaf (Topvrouw van het jaar 2017), Ingrid Thijssen (Topvrouw van het jaar 2016), Jacques van den Broek (CEO Randstad Holding) en Eelco Hoekstra (CEO Vopak)