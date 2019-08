Klanten van DIRK zetten zich landelijk in tegen spierziekten

Vanaf 25 augustus tot en met 5 oktober kunnen alle klanten van supermarktketen Dirk van den Broek hun statiegeldbon doneren aan het Prinses Beatrix Spierfonds. Vandaag geeft Hayat Afkyr, ambassadeur van het Spierfonds, samen met supermarktmanager Ron Zuyderwijk van het Dirk filiaal in Pijnacker het startsein voor de actie. De supermarktketen wil met dit initiatief aandacht vragen voor spierziekten en bijdragen aan wetenschappelijk onderzoek.



Het gezicht van deze landelijke statiegeldactie is de 4-jarige Romy. Zij heeft de spierziekte SMA, een zeldzame erfelijke spierziekte. Bij SMA worden de spieren steeds zwakker tot mensen uiteindelijk verlamd raken. Hoe jonger iemand is als de eerste symptomen verschijnen, hoe ernstiger de ziekte is.



De moeder van Romy vertelt: “Romy was een stralende baby, maar ze lag veel stil en kon haar hoofdje niet optillen. Ze heeft met zes maanden nog even los gezeten. Toen wisten we nog van niets, ook al vond ik haar wel slapjes.” Een half jaar later, toen Romy 1 jaar oud was, kregen haar ouders te horen dat ze SMA heeft. “We zijn blij dat Dirk van den Broek aandacht geeft aan de strijd tegen spierziekten. En we zijn vereerd dat Romy dit jaar het gezicht is van deze landelijke actie! Zo draagt ze zelf ook bij aan de strijd tegen spierziekten.”



Met de opbrengst van de statiegeldactie kan het Prinses Beatrix Spierfonds meer wetenschappelijk onderzoek financieren naar spierziekten. Met als belangrijkste doel: ‘Alle spierziekten de wereld uit!’.



Spierziekten

Er zijn 600 verschillende spierziekten. Sommige zijn dodelijk, sommige zijn erfelijk, maar ze hebben allemaal een verlammend effect op de spieren. Er zitten zo’n 600 spieren in een mensenlichaam en die sturen alles aan; lopen, plassen, fronsen, lachen en ademen. Een ziekte die spieren aantast, tast het hele lichaam en daarmee ook het hele leven van een persoon aan.



Over het Prinses Beatrix Spierfonds

Het Prinses Beatrix Spierfonds is de aanjager van de strijd tegen spierziekten. Door samen te werken, en te financieren, stimuleren we het wetenschappelijk onderzoek naar genezing en behandeling voor de 200.000 mensen met een spierziekte in Nederland. Het geld hiervoor brengen we bijeen met hulp van duizenden mensen. Mensen die van dichtbij weten wat de vernietigende impact van een spierziekte is, en vele, vele anderen die ieder op hun eigen manier kracht maken tegen spierziekten. Door te geven, te collecteren, te delen in actie te komen.



Dirk

Het familiebedrijf Dirk van den Broek omvat 122 winkels met een kwaliteitsdiscountformule. De winkels zijn gevestigd in Noord- en Zuid Holland, Noord-Brabant, Utrecht, Gelderland, Flevoland, Overijssel, Friesland, en Zeeland. Kijk voor meer informatie op www.dirk.nl



De supermarktketen is sinds 1 januari 2009 onderdeel van Detailresult Groep NV. Detailresult Groep NV heeft behalve diverse supermarktformules ook eigen productiebedrijven, diverse distributiecentra, verscentrales en transport. Tot slot zijn er aan het bedrijf gelieerde tuincentra en slijterijen. Kijk voor informatie op detailresult.nl