Nieuwe website over autisme bij jonge kinderen

Op 9 november wordt Autismejongekind.nl gelanceerd tijdens het NVA AutismeCongres 2018. Dit is een website voor ouders én professionals waarop toegankelijke informatie staat over autisme bij jonge kinderen.



Vooral tijdens de eerste levensjaren kan de ontwikkeling van het brein nog positief worden beïnvloed. Maar wanneer is er reden tot zorg over de ontwikkeling van dat kinderbrein op sociaal en communicatief gebied? En als je je zorgen maakt, wat kun je dan doen?



Voor ouders: afwachten of actie ondernemen?



Op Autismejongekind.nl vinden ouders en hulpverleners antwoorden op deze vragen. Ook kunnen zij de zogeheten CoSoS invullen, een screeningslijst voor ontwikkelingsproblemen op sociaal en communicatief gebied. Ter inspiratie staan er op de website ook veel ervaringsverhalen van ouders en zorgprofessionals (zoals huisartsen, jeugdartsen en gedragsdeskundigen).



Normaliseren of problematiseren?



Het platform Autismejongekind.nl geeft ook informatie en handvatten aan professionals die betrokken zijn bij jonge kinderen (0–6 jaar) met (een vermoeden van) ontwikkelingsproblemen. Op de website staan diverse scholingsmodules op het gebied van vroegherkenning, diagnostiek en behandeling.



Film: Is mijn kind anders?



Op Autismejongekind.nl/vroegherkenning staat de voorlichtingsfilm: ‘Is mijn kind anders?’ Hierin komen zowel ouders als professionals aan het woord. Misschien wel de belangrijkste boodschap uit de film: tijdig passende hulp aan kind én ouders is belangrijker dan een ‘label’ zoals autisme. Een diagnose is dan ook lang niet altijd nodig om hulp te kunnen krijgen. Het gaat er vooral om dat ouder(s) en kind zich gesteund voelen en de ontwikkeling van het kind weer op gang komt.



Autismejongekind.nl is een initiatief van Stichting Papageno, de Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA), de Academische Werkplaatsen Autisme en het Landelijk Expertise Netwerk Autisme Jonge Kind. Mede mogelijk gemaakt door de VriendenLoterij.