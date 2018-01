We.Stream verwelkomt Frontier als eerste internationale distributeur

Op de eerste dag van CES 2018 zijn We.Stream en Frontier Computer Corp een strategisch partnership overeengekomen, voor de internationale distributie van We.Stream. Frontier Computer Corp wordt hiermee de eerste distributeur van We.Stream in zowel de Verenigde Staten als Europa. We.Stream is ‘s werelds eerste veilige mobiele WiFi hotspot met embedded Cloud SIM technologie. Hierdoor kunnen gebruikers veilig en onbeperkt internetten in meer dan 100 landen wereldwijd. Het Amerikaanse Frontier is een leidende organisatie op het gebied van IT- en internetoplossingen. De Nederlandse vestiging van Frontier zorgt voor de Europese distributie.



“Frontier selecteert alleen maar leidende producten voor onze partners. Wij streven altijd na om onze klanten een betrouwbare en veilige toegang tot data te bieden. We.Stream biedt een unieke mogelijkheid voor onze klanten om op een eenvoudige, veilige en betaalbare manier te internetten, waar ook ter wereld”, zegt Paul Wieland, Frontier President and CEO. “Met klanten in Noord-Amerika, Europa en Afrika zien we de problemen die wereldreizigers hebben en daarom zijn we ervan overtuigd dat onze resellers We.Stream graag bij hun klanten aanbieden”, voegt Michael Maitland, Frontier Director of Channel Sales, toe.



Joachim de Wild, Co-CEO van We.Stream: “We zijn supertrots dat we zo snel na onze lancering al een distributeur aan ons hebben kunnen binden met een sterke footprint in zowel de VS als Europa. We.Stream is een perfecte toevoeging in Frontier’s huidige portfolio van Internet load balancing en VPN bonding oplossingen, modems en andere communicatiedevices.”



Richard Koenders, Managing Director van Frontier Europe: “Cybersecurity is een grote zorg bij onze klanten. Verbinden via publieke WiFi hotspots op vliegvelden, in restaurants en hotels is risicovol. Maar We.Stream’s ingebouwde VPN-oplossing biedt het veilige netwerk waar veel klanten naar op zoek zijn. We zijn trots dat we de eerste We.Stream distributeur in Europa zijn en we zijn ervan overtuigd dat het een waardevolle toevoeging is aan onze huidige connectivity oplossingen.”





Over Frontier Computer Corp



Frontier Computer Corp bedient grote corporates wereldwijd met hun IT-en internetoplossingen, zoals servers, drives en networking producten. Frontier bestaat sinds 1976 en heeft zijn hoofdkantoor in Michigan, VS. In 2002 opende het bedrijf een vestiging in Nederland om hun Europese klanten te bedienen.

www.frontiercomputercorp.com / http://www.frontierbv.nl/





Over We.Stream



We.Stream is een nieuw initiatief van Mondicon, dat internationaal mobiele dataoplossingen op maat biedt. Mondicon richt zich specifiek op bedrijven met een sterk wisselende behoefte aan nationale en internationale mobiele dataoplossingen. Mondicon heeft onlangs een Telecom Inspirience Award 2017 gewonnen in de categorie “Best Mobile Project” en is tevens genomineerd voor een Dutch-IT Channel Award in de categorie: “Mobility and Telecom Innovator of the Year”. Bekijk de We.Stream productvideo hier: https://vimeo.com/249713300.



www.we.stream / www.mondicon.com.