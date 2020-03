Ruim 500 meldingen bij Meldpunt Thuiszorg van KBO-PCOB

In nog geen twee dagen tijd zijn er ruim 500 meldingen binnengekomen op het Meldpunt Thuiszorg, dat seniorenorganisatie KBO-PCOB afgelopen dinsdag is gestart. Zowel senioren die gebruik maken van thuiszorg, als thuiszorgmedewerkers, reageerden massaal op onze oproep om melding te maken als de zorg-aan-huis voor senioren door de coronacrisis in de knel komt. Manon Vanderkaa, directeur van KBO-PCOB: “Er komen soms schrijnende verhalen binnen; bijvoorbeeld van een mevrouw waarbij de thuiszorg helemaal is stopgezet. En we krijgen signalen waar we zelf door ons lokale netwerk een eerste stap kunnen zetten. Wat ons opvalt dat we ook veel bezorgde senioren aan de lijn krijgen die zelf besluiten thuiszorg niet langer binnen te laten uit angst voor het virus. Miscommunicatie speelt hier vaak een rol.”



Met het Meldpunt Thuiszorg wil KBO-PCOB in kaart brengen of senioren door de coronacrisis in de knel komen en welke problemen dit zijn. Vanderkaa: “We proberen gericht signalen te delen met onder andere de inspectie, gemeenten en het ministerie. We maken nu een eerste inventarisatie gereed en eind deze week delen we dit met betrokken organisaties.”



Gezien de vele reacties zal het Meldpunt de komende dagen nog open blijven. Senioren die melding willen maken van een knelpunt, kunnen dit doen via www.kbo-pcob.nl/meldpunt-thuiszorg of bellen met de Ouderen-Infolijn van KBO-PCOB: 030-3 400 600 (alle werkdagen van 9 tot 17u). Door melding te doen krijgt KBO-PCOB een nog beter inzicht in welke zorgen er onder senioren leven in deze onzekere coronatijd.



KBO-PCOB



Seniorenorganisatie KBO-PCOB heeft een kwart miljoen leden en 800 plaatselijke afdelingen. KBO-PCOB vormt hiermee een netwerk van senioren die betrokken en van betekenis zijn voor elkaar en voor de samenleving.