Chantal Janzen en Waylon over de ups en downs in hun leven

Een blowtje roken met Waylon



De november-editie van &C staat helemaal in het teken van jezelf helpen. Chantal Janzen interviewt Waylon, die zich op dit moment eindelijk rustig en stabiel voelt. De tijd van snuiven en slikken ligt definitief achter hem: ‘Als je in het ziekenhuis wakker wordt na een overdosis, dan voel je je wel redelijk laag.’ Geheelonthouder is Waylon niet: ‘Ik drink af en toe een wijntje bij het eten. En ik rook graag een joint, dat vind ik echt superlekker.’ Na een eerder huwelijk heeft Waylon nu de liefde gevonden bij vlogger Bibi Breijman, die in verwachting is van hun eerste kind. Hij kan niet wachten straks de luiers te verschonen, maar heeft nog geen sterke ideeën over de opvoeding: ‘Laten we maar gewoon zien wat er komt. Het enige wat ik belangrijk vind, is dat het een mooi, leuk mens wordt. En daar ben ik deels verantwoordelijk voor.’







De donkere periode van Chantal



Ook Chantal heeft een aantal donkere periodes gekend in haar leven. Zo heeft ze zelf een paar keer tegen een burn-out aan gezeten en het van heel dichtbij meegemaakt bij haar man Marco. Daarnaast is ze een tijd bij een psycholoog geweest omdat ze een stalker had. Wat voor Chantal persoonlijk werkt? Héél véél praten. Niet alleen met een psycholoog, ook met haar geliefden, en ook over dingen die minder gezellig zijn. Chantal: ‘Iedereen heeft zijn eigen ‘redmiddel’ als we het even niet zien zitten. Een kuuroord, medicijnen, een psycholoog of een zelfhulpboek. Whatever makes you happy.’



Eerste hulp bij (on)geluk



Verder in &C onder meer een portretserie met zelfhulpgoeroes die handvatten voor happiness geven. Journalist Suus Ruis pleit voor een leven zonder zelfhulpboeken: je krijgt nu eenmaal niet altijd wat je verdient en dat is prima. Daarnaast doen vijf vrouwen een broekje open over masturberen, want dat doen we allemaal. Comedian Vera van Zelm houdt een pleidooi voor pillen: dankzij antidepressiva kwam ze weer tot leven. En het verhaal van Sun-Mi Venema, die opgesloten zit in haar eigen lichaam door het locked-insyndroom. Tot slot vertelt Hans Kazàn in de rubriek Ouwe Dibbes hoe hij zijn eigen droomwereld creëerde met goochelen. Kortom: dit nummer helpt je jezelf te helpen. Want dat heb je soms nodig in het leven.







