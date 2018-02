PrepaidSimkaart.net: Simyo, de Beste Prepaid Provider van 2017

Voor de vijfde opeenvolgende keer wint Simyo de door www.PrepaidSimkaart.net uitgereikte “Beste Prepaid Provider” bokaal! Simyo is Vodafone en moederbedrijf KPN uit de top 3 de baas mede door goede klantenservice en uitstekende tarieven.



De website www.prepaidsimkaart.net is het grootste prepaid portaal van Nederland en heeft in deze verkiezing zowel de stem van de consument via een uitgebreid poll, als 23 beoordelingscriteria gebruikt om tot de winnaar te komen. Totaal hebben bijna 1500 consumenten hun stem uitgebracht waar Simyo als winnaar uit is gekomen.



Afgelopen jaar heeft Simyo haar concurrent Vodafone ook al verslagen door o.a. grotere databundels aan te bieden. Dit kon Simyo namelijk nog in verbeteren ten opzichte van de concurrentie. Eigenaar Wesley Kelder is trots dat de adviezen van harte worden genomen. Voor komend jaar is het advies: 4G prepaid!



Gek genoeg bieden de grootste providers dit nog niet aan. Kleinere en toch goed scorende prepaid providers als AH mobiel (simkaart van Albert Heijn) doen het enorm goed qua aanbod. De variatie in databundels met 4G snelheid i.c.m. lage tarieven is enorm. “Voor Simyo, in samenwerking met haar online marketing partners BlooSEM en Awin, is het een uitdaging om als “Beste Prepaid Provider” haar naam nog sterker te maken door ook 4G beschikbaar te stellen voor prepaid klanten” - Aldus Wesley Kelder, eigenaar van o.a. www.prepaidsimkaart.net & www.prepaidsimkaarten.nl.



Citaat Wesley Kelder:



“Wij hebben als grootste prepaid website van Nederland een enorm bereik en dus een grote stem in deze markt . Wij willen dit bereik i.c.m. onze marktkennis gebruiken om providers zoveel mogelijk te kietelen om hun prepaid diensten te verbeteren. Prepaid is altijd al een “ondergeschoven kindje” in het diensten aanbod terwijl er nog steeds miljoenen mensen in Nederland prepaid simkaarten gebruiken.”



Welke providers geven hier dit jaar gehoor aan? De huidige Top 5 is als volgt:



-Simyo - 196 punten



-Vodafone - 183 punten



-KPN - 182 punten



-AH Mobiel - 174 punten



-T-mobile - 164 punten





Totaal aantal te behalen punten: 227



Wat gaat er volgend jaar veranderen?



www.prepaidsimkaart.net gaat het aanbieden van 4G internet onder prepaid klanten weer zwaarder meerekenen. Daarnaast zullen de beoordelingen op basis van een zelf service systeem dieper worden uitgesplitst. Dit laatste heeft als reden dat mensen graag steeds meer dingen zelf willen kunnen regelen in een App of online omgeving.



Deze punten worden toegevoegd aan de bestaande 23 beoordelingscriteria van dit jaar. Ieder jaar worden de beoordelingscriteria herzien en zo nodig aangepast op basis van de ontwikkeling in de consumentenmarkt.