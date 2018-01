Onder senioren is e-health de grote onbekende

Senioren zijn actief op internet, maar zijn ze ook bekend met de digitale toepassingen in de zorg? Wat vinden ze ervan? Uit het grote KBO-PCOB- onderzoek onder 1700 senioren blijkt dat zij het internet vooral gebruiken voor sociale contacten en informatie. Voor e-health lijkt ‘onbekend maakt onbemind’ op te gaan onder senioren.



E-health onbekend



Een ruime meerderheid van de senioren is dagelijks actief op internet, maar wat vinden zij van e-health? E-health toepassingen, oftewel de digitale toepassingen in de zorg, zijn sterk in ontwikkeling. Gaan senioren mee in deze ontwikkelingen? Uit het onderzoek blijkt dat zeven van de tien senioren niet weten wat e-health betekent. Ook is het animo onder senioren voor bijvoorbeeld een e-consult, waarbij er via internet contact is met een zorgverlener, is met 32% laag.



Beeldbellen is struikelblok



Een groot struikelblok voor de invoering van e-health onder senioren is het beeldbellen. Dit is een cruciaal aspect in het slagen van deze toepassingen, alleen gebruiken slechts 3 op de 10 senioren beeldbellen.



‘Digitale toepassingen in de zorg bieden veel voordelen voor senioren’, stelt Manon Vanderkaa, KBO-PCOB-directeur. ‘Zo is beeldbellen met een huisarts in een aantal gevallen een prima alternatief voor een consult in de praktijk, en je bent niet afhankelijk van vervoer of het weer. Het aanbod vanuit de zorgkant laat echter nog te wensen over. Het stimuleren van zowel senioren als ook de zorgverleners is dus nodig om e-health tot een écht succes te maken.’



Niet negatief



Hoewel ‘onbekend maakt onbemind’ lijkt op te gaan voor e-health, is men over het algemeen niet negatief. Zo geeft bijvoorbeeld slechts 2 op de 10 senioren aan nooit van een e-consult gebruik te willen maken. E-monitoring wordt positiever ontvangen. Bijna de helft van de senioren zou daar gebruik van willen maken. Een arts of verpleegkundige houdt hierbij op afstand de patiënt in de gaten bij bijvoorbeeld eenvoudige medische handelingen als insuline prikken bij diabetes of het meten van de bloeddruk. Senioren zijn ook enthousiast over het gebruik van een e-patiëntendatabase, waarbij de patiënt direct toegang krijgt tot zijn eigen medische gegevens. Maar liefst tweederde zou daar gebruik van willen maken. Computervaardigheid speelt ook een rol. Hoe vaardiger iemand is met de computer en internet, hoe positiever de houding ten opzichte van e-health. Dit geldt ook voor leeftijd; hoe ouder, hoe minder positief. Zo wil van de 80-plussers 35 procent gebruik maken van e-monitoring in vergelijking met 60 procent bij de jongere senioren van 65-70 jaar.



TeaHealthTour 2018



KBO-PCOB start voor de tweede keer een TeaHealthTour, waarin onder het genot van een hapje en drankje, senioren kennis kunnen maken met e-health toepassingen. Dit jaar wordt samengewerkt met de Zorginnovatiewinkel, een initiatief waarin zorgvernieuwing, innovatie en e-health centraal staan. Op 24 januari 2018 is de aftrap van de TeaHealthTour in de zorginnovatiewinkel aan de Lijnbaan 32 in Rotterdam.