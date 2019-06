HNTjong genomineerd voor Gouden Krekel 2019

De voorstelling Revolutions van HNTjong heeft een nominatie voor een Zilveren Krekel in de categorie 'meest indrukwekkende podiumprestatie' in het jeugdtheater' in de wacht gesleept voor het decor/kostuums en de video van de voorstelling en maakt kans op goud. Dit is gisteren bekendgemaakt door de jury van de Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties (VSCD). Met de Zilveren Krekel-nominatie zijn de ontwerpers van Revolutions automatisch genomineerd voor de jeugdtheaterprijs de Gouden Krekel die op zondag 15 september wordt uitgereikt tijdens het Gala van het Nederlands Theater in Amsterdam.



De jury over ontwerpers: Sacha Zwiers en Catharine Scholten: "Revolutions van HNTjong parachuteert ons in een dystopisch Nederland waar een CEO het voor het zeggen heeft en de grens tussen schijn en werkelijkheid moeilijk is te trekken. Decor en kostuums, aangevuld met videobeelden brengen de game achtige glamouromgeving maar ook de grauwe wereld van de revolutionairen prachtig tot leven."



Genomineerden en winnaars



Naast de ontwerpers van Revolutions zijn de volgende ook genomineerd voor 'meest indrukwekkende podiumprestatie' Jibbe Willems voor zijn libretto van Jabber (6+) van Theatergroep Kwatta.



Marlyn Coetsier en Marlies Schot voor enscenering en toneelbeeld van In de kelder staat een huis (2+) van Tg. Winterberg en Stip Theaterproducties. Dorothy Blokland voor haar rol in Anansi en de nieuwe wereld (4+) van Blokland & Blackman. Al deze genomineerden dingen mee naar de Gouden Krekel 2019.



De Krekels



De Krekels zijn de Jeugdtheaterprijzen van de Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties (VSCD). Podiumkunstenaars zijn het hart van theaters en concertgebouwen en dragen krachtig bij aan het kunstklimaat. Hun prestaties verdienen bijzondere aandacht en daarom eren de podia, verenigd in de VSCD, en partners uit de sector elk jaar de podiumkunstenaars door het uitreiken van prijzen in verschillende genres.



Over Revolutions



Revolutions is een zenuwslopende scifi-thriller, gesitueerd in een dystopische toekomst. Over controle en macht. Massasurveillance en mediadominantie. Over moed, en strijdvaardigheid en alles wat er nodig is om de macht omver te werpen en een nieuwe wereld te beginnen. Revolutions ontving zeer positieve recensies van pers en publiek.