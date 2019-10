My Video Shoot maakt inzet recruitmentvideo’s makkelijk en snel

Videocontent is niet meer weg te denken uit het recruitment proces. Met de lancering van My Video Shoot biedt Minutes on Career recruiters en employer brand managers een eenvoudige en efficiënte manier om videocontent aan te vragen. De simpele stap-voor-stap tool vertaalt iedere videobehoefte binnen no-time naar een heldere aanvraag. Zo kan Minutes on Career zich samen met de opdrachtgever zo snel mogelijk buigen over waar het echt om draait: de creatieve inhoud.



Nu videocontent een essentieel onderdeel is geworden van arbeidsmarktcommunicatie, houden honderden (corporate) recruiters, talent acquisition managers en employer brand managers zich dagelijks bezig met videocontent. Met inspirerende en toegankelijke video’s kan de doelgroep heel gericht worden aangesproken, en ze kunnen tijdens iedere stap van de employee journey worden ingezet. Maar hoe leg je uit wat je precies nodig hebt? Met www.myvideoshoot.nl heeft Minutes on Career daarom een eenvoudige tool ontwikkeld die met korte, heldere stappen precies tot de kern van je aanvraag komt.



Waar begin je? Hoe maak je jouw wensen snel en effectief kenbaar? Wat voor stijl heb je voor ogen? My Video Shoot helpt je snel een volledige en duidelijke aanvraag neer te leggen, die je flinke tijdswinst oplevert. Minutes on Career is ervan overtuigd dat persoonlijk contact en maatwerk essentieel zijn voor het produceren van goede (video)content. Dankzij www.myvideoshoot.nl kan er nog sneller en inhoudelijk worden ingespeeld op jouw wensen en behoeftes, en ligt de focus op de essentie: de inhoud.



Minutes on Career is gespecialiseerd in videocontent gericht op recruitment en employer branding. Het videoproductiebedrijf helpt organisaties zowel op strategisch als conceptueel niveau én met de invulling van praktische videovraagstukken.