Stevige pijn voor voedingsmiddelenproducenten die leveren aan horeca en cateraars.

De COVID-19-pandemie heeft de voedingsmiddelenindustrie in ons land stevig geraakt. Veel producenten van voedingsmiddelen die lijden onder de coronamaatregelen hebben het eerste halfjaar van 2020 te maken gehad met een sterke daling van de omzet, productie, export en winst. De omzetverliezen zijn het grootst bij bedrijven die voornamelijk aan horeca of andere out of home-kanalen leveren. Die hebben hun omzet tot wel 70% zien dalen ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Het algehele beeld is gemengd. Zo zagen producenten die hoofdzakelijk aan retail leveren hun omzetten licht stijgen. Dat blijkt uit een enquête onder leden van de Federatie Nederlandse Levensmiddelen Industrie (FNLI) en aangesloten brancheorganisaties.



Van de deelnemende bedrijven kende 60% een lichte tot sterke omzetdaling ten opzichte van het eerste halfjaar van 2019. Voor iets meer dan een kwart (26%) van de bedrijven is het omzetverlies 20% of meer geweest. Tegelijkertijd zijn er ook bedrijven die hebben geprofiteerd: een kwart noteerde een omzetstijging tot 20%.



Meer verliezers dan winnaars onder de bedrijven



Omzetverliezen zijn het grootst voor de bedrijven die leveren aan het out of home-kanaal. Het gaat daarbij niet alleen om producenten die leveren aan restaurants, maar bijvoorbeeld ook aan cateraars bij kantoren, onderwijs- en zorginstellingen, pompshops, kiosken of foodservice voor bijvoorbeeld de luchtvaart. 78% van deze bedrijven kende een omzetdaling, waarbij 17% de omzet zelfs met meer dan de helft zag teruglopen. De voorlopige verwachting voor het gehele kalenderjaar 2020 ten opzichte van 2019, is dat de omzet voor deze bedrijven met 20 tot 25% daalt. De effecten van de tweede ‘lockdown’ zijn daarin nog niet meegenomen. De verwachting is dat deze - naast verdere omzetverliezen - ook leidt tot een afname van de werkgelegenheid in bepaalde sectoren binnen de voedingsmiddelenindustrie.



Het beeld voor bedrijven die (hoofdzakelijk) leveren aan supermarkten en speciaalzaken is positiever. Van die ondervraagde bedrijven heeft 48% de omzet in de eerste helft van 2020 licht zien toenemen. Niettemin heeft 37% van de bedrijven die (hoofdzakelijk) leveren aan retail een omzetverlies geleden. Voor een belangrijk deel hiervan lag deze omzetdaling tussen 20 en 50%. Dit effect spitst zich daarbij niet toe op specifieke productcategorieën binnen retail.



Het rapport is digitaal beschikbaar via www.fnli.nl.