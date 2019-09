Magische tafel helpt mensen met dementie

Een enorme iPad, zo zou je de Onvergetelijk Limburgs Museumtafel kunnen noemen. Dit splinternieuwe digitale scherm in de vorm van een mobiele tafel is vandaag gepresenteerd in het Venlose zorgcentrum De Beerendonck. Het Limburgs Museum gaat op verzoek naar zorginstellingen toe om een Onvergetelijk-rondleiding te geven met behulp van de mobiele tafel. Samen met een rondleider van het museum kunnen bewoners dan, op een bijzondere manier, de collectie ontdekken.



Voor mensen met dementie is het soms niet meer mogelijk het Limburgs Museum te bezoeken om daar deel te nemen aan de speciaal voor hen ontwikkelde rondleiding Onvergetelijk Limburgs Museum. Maar met deze nieuwe, draagbare tafel kunnen die mensen tóch ‘geluksmomenten’ ervaren.



Want zo omschrijft museumdirecteur Bert Mennings wat er gebeurt als mensen met dementie met de tafel aan de slag gaan. ‘Ze zitten gezellig met elkaar rond de tafel, en zien dan tien objecten uit onze collectie. Die kunnen ze van alle kanten bekijken en ervaren. Een getrainde medewerker van ons haalt met behulp van vragen, muziek- en beeldfragmenten verhalen en herinneringen naar boven. De magie van die tafel levert geluksmomenten op.’



Het Limburgs Museum in Venlo is het enige museum in Nederland dat Onvergetelijk rondleidingen op locatie op deze manier aanbiedt. Het museum wil toegankelijk zijn voor iedereen, en als naar het museum komen niet lukt dan wordt gekeken naar alternatieven. Het museum is van plan om de Onvergetelijk rondleidingen aan te bieden aan diverse zorgbehoevenden. Zo hebben bewoners van de afdelingen dementie en somatiek van zorgcentrum de Beerendonck de tafel vandaag uitvoerig mogen uitproberen. Zorgcentra en dagbestedingen die de tafel willen gebruiken, kunnen contact opnemen met het Limburgs Museum.



De Onvergetelijk Limburgs Museumtafel is ontwikkeld met steun van Cultuurimpuls Venlo. De Museumtafel is een project van STUDIO i – platform voor inclusieve cultuur (een initiatief van het Van Abbemuseum en het Stedelijk Museum Amsterdam) i.s.m. Onwijs. Dit initiatief is een voorbeeld van het Limburgs Museum op locatie. Dit is een speerpunt voor het Limburgs Museum de komende jaren.