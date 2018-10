Cinekid Festival op tour langs 40 steden in Nederland



Cinekid, ’s werelds grootste mediafestival voor de jeugd, vindt niet alleen plaats in Amsterdam. Van 13 t/m 28 oktober doet het festival bijna 40 filmtheaters aan, verspreidt door heel Nederland.



Tijdens Cinekid on Tour maken tienduizenden kinderen kennis met kwalitatief hoogstaande jeugdfilms, kunnen ze interactieve installaties en bijzondere games ontdekken en krijgen ze een kijkje in de keuken via diverse mediaworkshops. Ieder theater voegt doorgaans nog eigen films en activiteiten aan het programma toe.



Deelnemende theaters zijn:



MediaLabs door heel Nederland



Opvallend dit jaar is dat steeds meer filmtheaters hun aanbod uitbreiden. Op verschillende locaties in het land staan indrukwekkende MediaLabs, geïnspireerd op het MediaLab in



Amsterdam (een digitale speeltuin met interactieve installaties, games en mediaworkshops). In Groningen barst het van de bijzondere creaties. Onder andere StoryMaker, de grote hit van MediaLab Amsterdam, reist af naar het noorden. Hier kan een kind, als mens van vlees en bloed, acteren in een animatiefilm. Wie het MediaLab in Rotterdam bezoekt, krijgt ook een vol programma. Zo kunnen er stop-motionfilms worden gemaakt bij Animatieplaats of 3D-verschijningen tevoorschijn worden getoverd in de 3D Tekenstudio. In Nijmegen kunnen kinderen leren hoe ze voice-overs inspreken en kunnen ze de musicus in henzelf ontdekken door het magische orgel Sensorgan te bespelen. Hierin toveren ze droomklanken en kleuren uit een apparaat en geven ze zo een muziek- en lichtshow in één. En ook in Enschede is een uitgebreid programma te vinden, met onder andere Mapping, waarmee je videobeelden op een gebouw projecteert.



Over Cinekid



Cinekid is ‘s werelds grootste mediafestival voor de jeugd tussen de 3 en 14 jaar. Jaarlijks bezoeken bijna 65.000 kinderen en hun begeleiders het festival op de Westergasfabriek in



Amsterdam en in bijna 40 filmtheaters in Nederland. Ze maken kennis met de nieuwste jeugdfilms, -series en -documentaires, ontdekken de maker in zichzelf en gaan op safari in het MediaLab: de grootste digitale speeltuin van de wereld met interactieve kunstinstallaties, games en workshops.