Op zoek naar het lelijkste kantoor van Nederland

Op 1 mei, vanouds de Dag van de Arbeid, start Ditt Officemakers een zoektocht naar 'Het Lelijkste Kantoor Van Nederland’! Iedereen verdient een gezond en inspirerend kantoor. Een plek waar je iedere dag met plezier naartoe gaat. Iedereen wordt daarom uitgedaagd om zijn of haar kantoor in te sturen voor de competitie. Op 21 juni wordt de winnaar bekend van een heuse office-make-over. Samen maken we vervolgens van dit 'lelijkste kantoor van Nederland' het mooiste, het fijnste, het prettigste, het meest inspirerende kantoor van Nederland: een kantoor dat werkt!



Bij deze zoektocht hebben wij de hulp nodig van iedereen die vindt dat hij of zij werkt op 'Het Lelijkste Kantoor Van Nederland’. Ben jij van mening dat je werkt op 'een lelijk kantoor', vind je dat jouw werkplek echt niet meer kan, stuur ons dan gedurende de komende zes weken via de sociale media kanalen van Ditt Officemakers een foto, een filmpje of wat dan ook van dat 'lelijke kantoor', van die onmogelijke werkplek.



Iedereen mag meedoen: van beveiliger tot directielid, van stagiair tot bestuursvoorzitter. Een brede en deskundige jury, bestaande uit vertegenwoordigers van alle partners van deze actie, kiest uit de binnengekomen inzendingen 'Het Lelijkste Kantoor Van Nederland’. Van dat lelijke kantoor maakt ons team van ontwerpers, kantoorinrichters en interieurbouwers vervolgens iets moois. Voor een bedrag ter waarde van 10.000 Euro knappen wij daadwerkelijk jouw werkruimte op en maken wij een plan om het 'Lelijkste Kantoor van Nederland' om te turnen tot misschien wel 'Het Mooiste Kantoor van Nederland’.



Wij zijn benieuwd. Wat krijgen wij te zien. Hoe is de stand van zaken in Kantorenland Nederland?



Woensdag 1 mei start van de zoektocht.



Vrijdag 14 juni maakt de jury haar lijst van 'de 10 lelijkste kantoren van Nederland' bekend.



Vrijdag 21 juni volgt de bekendmaking van 'Het Lelijkste Kantoor Van Nederland’



Maandag 24 juni starten wij de make-over.