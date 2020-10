NA 15 JUNI: SVR-KAMPEERBOEREN BOERDEN GOED, DE KAMPEERBRANCHE EVENZEER



Meerkerk, oktober – Niet alleen campings beleefden na 15 juni een opmerkelijke wederopstanding, ook de branchevereniging Kampeer & Caravan Industrie maakt melding van een verkooprecord van caravans, campers en tenten.



In maart, bij het begin van het kampeerseizoen, werden vooral kleinschalige campings zwaar getroffen door de noodzakelijke coronamaatregelen. De sanitairgebouwen moesten gesloten blijven en Nederland moest zoveel mogelijk thuisblijven Het bleef angstwekkend stil op alle campings.



De recreatiewereld schreeuwde moord en brand, nagelbijtende campingeigenaren zagen het kampeerseizoen 2020 al helemaal mislukken met enorme omzetdalingen en verliezen. De SVR drong aan op het loslaten van de intelligente lockdown, waarna – zij het voor de kleine campings enkele weken te laat – het verlossende woord kwam: “per 15 juni mochten de toiletten en douches weer open.”



Run op kampeerwinkels en -terreinen



Omdat reizen naar het buitenland veelal werd afgeraden en er in het Europese luchtruim noodgedwongen minder vluchten plaatsvonden, moesten vakantiegangers op zoek naar een alternatief. De oproep van het kabinet om toch vooral in eigen land te blijven miste dan ook z’n uitwerking niet. Velen besloten om in plaats van een vliegvakantie een kampeervakantie te boeken. Tent, caravan of camper werd aangeschaft en men ging de boer op. De kampeerbranche constateerde een inhaalslag met verkopen van ruim 7000 caravans en zo’n 2500 campers, terwijl de Stichting Vrije Recreatie de handen vol had aan het inschrijven van nieuwe donateurs en hen de helpende hand bood in hun zoektocht naar een plekje op een boerencamping.



SVR ook in 2021 blij met kampeerders



Ondanks dat de wereld nu weer getroffen wordt door het hardnekkige verweer van corona, blijft men voor 2021 hopen op coronavrije tijden. SVR kijkt daar ook al naar uit, zij het met voorzichtig optimisme. Vele kampeerders genoten dit jaar van een rustige en ontspannen vakantie bij de boer en ontdekten de schoonheid van eigen land; absoluut voor herhaling vatbaar, aldus de SVR.



Gemeenten ook blij?



Naast de recreatiebranche hopen ook de Nederlandse gemeenten al voorzichtig op een massale toeloop van toeristen in 2021. Sommige gemeenten zijn al bezig met de begroting voor het nieuwe jaar, waarin ook nu weer veel gaten zullen moeten worden gedicht. De ervaring leert, dat daar de recreant een welkom melkkoetje voor is, die als toeristenbelasting-verschuldigde ieder jaar weer zorgt voor een mooie opvulling van die gaten. Ook in 2021. Zorgwekkend is echter, dat er gemeenten zijn, die voor deze belasting nu een grote verhoging van 100% overwegen, met als grootste uitschieter de gemeente Terneuzen met een voorgenomen verhoging van wel 100%. De SVR vindt dit onbegrijpelijk en verwerpelijk: in iedere gemeente zijn campings en middenstand immers gebaat bij een gezonde toeristenstroom; ongebreidelde verhoging van de toeristenbelasting zal de toerist juist weer wegjagen naar het buitenland.



Oproep SVR



Daarom roept de SVR de gemeenten met klem op om de hoogte van de toeristenbelasting het komende jaar ongemoeid te laten en zo mogelijk stapsgewijs af te schaffen.