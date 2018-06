Landelijke open dag asielzoekerscentra op 22 september 2018

Op zaterdag 22 september 2018 van 13.00 – 16.00 uur is de Open azc dag. Veel asielzoekerscentra openen hun deuren voor het publiek om een indruk te geven van het dagelijks leven op een azc. De Open azc dag is een initiatief van het COA, het Ministerie van Justitie& Veiligheid (IND en DT&V) en VluchtelingenWerk Nederland. De landelijke open dag wordt dit jaar voor de vierde keer georganiseerd. Vorig jaar trok de Open azc dag ruim 27.000 bezoekers.



Elkaar ontmoeten



Met het openstellen van de deuren van azc’s willen de organisaties vluchtelingen en asielzoekers een gezicht geven en bezoekers uitnodigen met hen in gesprek te gaan. Er zijn rondleidingen, workshops en kinderactiviteiten. Organisaties vertellen meer over hun werkzaamheden op een opvanglocatie; de toelating, registratie, opvang en de begeleiding van asielzoekers naar een woning in Nederland of terug naar het land van herkomst.



Nationale Burendag



De Open azc dag vindt plaats op Nationale Burendag. De organisaties willen hiermee benadrukken dat asielzoekers buren zijn van ons allemaal. Het Oranjefonds organiseert Nationale Burendag omdat buurten leuker, veiliger en socialer worden als buren elkaar ontmoeten en zich samen inzetten voor hun buurt. Het COA, Ministerie van Justitie& Veiligheid en VluchtelingenWerk Nederland sluiten zich hier van harte bij aan.



Locaties



Deze locaties openen hun deuren op de Open azc dag:



Unit Noord: Assen, Drachten, Hoogeveen, St. Annaparochie, Sneek, Ter Apel, Zweeloo



Unit Midden-Noord: Almelo, Almere, Amsterdam (Willinklaan), Den Helder (Doggershoek), Dronten, Hardenberg, Heerhugowaard, Luttelgeest



Unit Midden-Zuid: Amersfoort, Arnhem Vredenburg, Arnhem Elderhoeve, Harderwijk, Katwijk, Leersum, Nijmegen (Dommer van Poldersveldtweg), Rijswijk, Rotterdam, Utrecht (Joseph Haydnlaan), Wageningen (Bosrandweg), Winterswijk, Zutphen



Unit Zuid: Baexem, Budel-Cranendonck, Echt, Gilze, Grave, Heerlen, Maastricht, Middelburg, Oisterwijk, Overloon, Weert



Op de www.openazc.nl is meer informatie te vinden over de Open azc dag.