Succesvolle management buy-in Public Matters

Nieuw partnership public affairs en lobbyadviesbureau gaat voor excellentie, innovatie en groei



Managing partners Cees Westera, Pieter Walraven en Bas Batelaan hebben een meerderheid van de aandelen van Public Matters, hét public affairs en lobbyadviesbureau dat zich richt op beleidsbeïnvloeding en strategische communicatie, overgenomen van oprichter Peter van Keulen. Hiermee komt Public Matters, 17 jaar na oprichting, in een nieuwe fase.



Door de management buy-in wordt het fundament van het bedrijf duurzaam versterkt en verbreed. Oprichter en aandeelhouder Peter van Keulen blijft daarbij een belangrijke rol vervullen. Hij gaat zich in zijn nieuwe rol richten op het strategisch adviseren van cliënten en het ontwikkelen van vernieuwende public affairs-concepten.



De drie nieuwe managing partners combineren meer dan 45 jaar expertise in public affairs en strategische communicatie, in Nederland en in Brussel. Zij richten zich op de verdere groei van Public Matters door cliënten - (inter-)nationale bedrijven, brancheorganisaties en overheden - strategisch te adviseren. Hierbij gaat het naast het hands-on lobbyadvies ook om geïntegreerde campagnes, waarbij effectief stakeholder- en reputatiemanagement, mediarelaties en de inzet van digitale public affairs een belangrijke rol spelen.



Peter van Keulen: ‘Dat Cees, Pieter en Bas zich op deze manier aan Public Matters hebben gecommitteerd, geeft blijk van groot vertrouwen. Met elkaar, cliënten en ons team van adviseurs, bouwen we in een groeiende markt verder aan een mooie onderneming, gericht op excellente dienstverlening.’



Over Public Matters



Public Matters is hét public affairs en lobbyadviesbureau dat zich richt op beleidsbeïnvloeding en strategische communicatie. De adviseurs van Public Matters adviseren cliënten hoe een gewenste positie te verwerven in de politieke, bestuurlijke en publieke arena – op basis van de meest effectieve strategie en gebruikmakend van (inter-)nationale netwerken. Zij beschikken over multidisciplinaire expertise op het snijvlak van bedrijfsleven, overheid en maatschappij. Cliënten van Public Matters zijn actief in verschillende sectoren, onder andere zorg, technologie, financieel, klimaat & energie, infrastructuur & mobiliteit, vastgoed, non-profit en business-to-consumer.