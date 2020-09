Amsterdam is tijdelijk stadspark rijker: enorm grastapijt in Zuidoost

Kleurrijk tapijt van 600m2 maakt van plein voor Station Bijlmer ArenA een plek voor ontspanning



Vlak voor het station Bijlmer ArenA is een kleurrijk tapijt van maar liefst 600 vierkante meter neergestreken. Het wereldbekende Flying Grass Carpet ligt gedurende de hele maand september op het Hoekenrodeplein in Amsterdam Zuidoost. In een tijd dat openbare parken en recreatieplekken geregeld vollopen, is er in het pop-up park voldoende ruimte voor ontspanning. Elke woensdag tot en met zaterdag is er bovendien een boordevol programma met eten, sport, kunst en muziek te vinden.



Pop-up park met programma



Jong en oud slijt met gemak een paar volle dagen in het pop-up park. De eerste dag werd het tapijt direct in gebruik genomen door Stadsdeelvoorzitter Tanja Jadnanansing, sportende kinderen en bezoekers die van de zon genoten. Er is genoeg te doen: van een yogaklas tot een workshop vloggen en van je portret laten tekenen en tot swingende live muziek, aangevuld met afwisselende foodtrucks. Later deze maand geeft artiest Munir de Vries een graffiti workshop. Natuurlijk is het enorme tapijt er ook voor iedereen die even wil ontspannen met een boek of een kop koffie.



Van De Smibliotheker tot Silent Disco



Ook bijzonder op het tapijt is De Smibliotheker: een oude, vrijstaande kiosk die is omgebouwd tot mini-bibliotheek. Bij SMIB, een bekend hiphopcollectief uit Zuidoost dat onder meer muziek, kleding en tijdschriften maakt, staat een hiphop mindstate staat altijd centraal. Oftewel; alles wat vrij is, alles wat emancipeert, alle underdogs, alternatievelingen, non-mainstream, vooruitstrevende invloeden binnen ons bestaan. De Smibliotheker is een verlengde van de samenwerking tussen SMIB en de OBA, gecureerd door de Smibanese University. De Smibliotheker dient ook als DJ-booth voor onder andere Rum on the Rocks, KD Soundsystem en Rockafellah Babe die silent disco naar het Flying Grass Carpet brengen. Op 30 september wordt het pop-up park afgesloten met een We The People Poetry Night.



Flying Grass Carpet: 600 vierkante meter verandering



Het enorme, kleurrijke tapijt strijkt niet voor niets neer op het Hoekenrodeplein: het verbindingsstuk tussen de Amsterdamse Poort en de ArenA. Het is een ‘versteend’ gebied vlak voor station Bijlmer ArenA, waar de menselijke maat niet altijd voelbaar is. De organisatie 11 United wil middels het enorme kleurrijke tapijt meer intimiteit, kleinschaligheid en kwalitatieve openbare ruimte toevoegen. Zo wordt het plein een tijdelijk stadspark waar mensen graag verblijven.



Het kunstgrastapijt van 20 x 30 meter draagt de naam Flying Grass Carpet met een reden; het vliegt van plein naar plein heel de wereld over. De afgelopen jaren heeft het initiatief al in onder andere Shanghai, Istanbul en Berlijn bewezen wat de kracht is: het enorme tapijt verandert de beleving van de publieke ruimte.



"Flying Grass Carpet maakt van een stenen plein een prachtige groene oase waar veel te beleven is: van portrettekenaars, brassbands en poetry nights tot een mini-cinema, de Smibliotheker en foodtrucks. Het tapijt vormt zo de verbinding tussen allerlei initiatiefnemers uit Zuidoost, de ArenA Boulevard en Amsterdamse Poort." - Jorne Visser, 11 United



11 United



Het Flying Grass Carpet is op initiatief van 11 United en in samenwerking met CBRE ‘geland’ in Amsterdam Zuidoost. 11 United is actief als aanjager in het ArenA-gebied en de Amsterdamse Poort en wordt gevormd door WeTheCity, Pop-Up City, Vinger.nl en Luciano Latuny. 11 United werkt samen met lokale pioniers aan tijdelijke én duurzame initiatieven die bijdragen aan kwalitatieve, gemengde stadswijken. Meer informatie is te vinden op 11united.amsterdam.