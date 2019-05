Wethouder Simon Broersma onthult gezamenlijke website Havens Hoorn

Wethouder Simon Broersma onthult www.havenshoorn.nl

Gezamenlijke, nieuwe website voor de positionering van Hoorn als watersportstad



Op vrijdag 10 mei heeft wethouder Simon Broersma, in het bijzijn van alle havenmeesters van Hoorn, de website www.havenshoorn.nl gelanceerd. De website is een initiatief van de havens in Hoorn en richt zich speciaal op passenten die Hoorn via het water bezoeken.



De deelnemers aan de website zijn WSV Hoorn, de Grashaven, de Karperskuyl, Marina Kaap Hoorn, scheepswinkel en bunkerstation Atalanta en de gemeente Hoorn. De website geeft een duidelijk beeld van de sfeer en de voorzieningen van elke haven en helpt de bezoekende watersporter om een geschikte haven te kiezen. Daarnaast biedt de website algemene informatie over Hoorn als watersportstad: bereikbaarheid, een overzicht van watersportbedrijven, restaurants op loopafstand van de havens, musea en evenementen. Zo ontstaat er een compleet beeld van wat de passant kan verwachten bij een bezoek aan Hoorn. Maar ook de vaarroute over het Markerneer naar Hoorn wordt duidelijk in beeld gebracht.



De website is tot stand gekomen door een samenwerking tussen de havens in Hoorn. Deze samenwerking komt voort uit een gedeeld besef over de mogelijkheden en uitdagingen die de watersport biedt. Er is sprake van een gezamenlijk belang om Hoorn als havenstad te positioneren. De nieuwe website draagt hieraan bij. Martin Hoiting (voorzitter Grashaven) geeft tevens aan dat er wordt gesproken over samenwerking op andere terreinen, zoals onderhoud en verbetering van de havens en continuïteit van de dienstverlening aan de watersporter.



Bezoek de website: www.havenshoorn.nl