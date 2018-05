Groeiend Educatheek.nl kiest YOUWE als partner voor nieuwe website

Nieuwe webshop Educatheek.nl



Educatheek.nl is één van de grootste online leermiddelenwinkels van Nederland en brengt de vraag naar en het aanbod van leermiddelen en lesmaterialen samen.



Er wordt door Educatheek.nl intensief samengewerkt met (bijna) alle leermiddelenproducenten van Nederland. Voor een groot aantal van deze leermiddelenproducenten verzorgt Educatheek.nl ook het complete fulfilment. Denk hierbij aan de marketing en online verkoop van de leermiddelen maar ook aan goederenontvangst, levering bij de klant en het verwerken van de retourzendingen en het uithanden nemen van de klantenservice.



Via Educatheek.nl bestellen onderwijsinstellingen, leerkrachten, docenten en ouders leermiddelen en lesmaterialen.



Educatheek.nl groeit. Om nu en in de toekomst aan de vraag van haar afnemers en partners te kunnen blijven voldoen ontwikkelt Educatheek.nl samen met YOUWE een compleet nieuwe webshop



Waarom YOUWE als partner voor Educatheek.nl



Er zijn meerdere redenen dat er voor YOUWE als partner is gekozen. Zo is YOUWE ISO 27001 gecertificeerd en werken ze met de 120 beste developers, designers, data-gedreven marketeers en strategen al 18 jaar lang aan het succes van hun klanten. Dat maakt YOUWE één van de meest impactvolle internetbureaus van Nederland en dit geeft Educatheek.nl het vertrouwen om YOUWE als partner te kiezen.



Lancering



De nieuwe website van Educatheek.nl zal eind augustus, bij aanvang van het nieuwe schooljaar, live gaan.