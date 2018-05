Aanpak tekorten ouderenzorg: 'Rotterdammers zorgen voor elkaar'

Rotterdam pakt tekorten in de ouderenzorg aan: campagne ‘Rotterdammers zorgen voor elkaar’ geeft een gezicht aan de zorg en wordt gelanceerd op 14 mei, de dag van het bombardement



Rotterdam, 08-05-2018



De instellingen voor ouderenzorg van Conforte die aangesloten zijn bij bureau deRotterdamseZorg hebben de handen ineengeslagen om 1000 mensen te bewegen om in de zorg te gaan werken en zo de tekorten in de zorg aan te pakken. Dit doen zij onder andere met de campagne ‘Rotterdammers zorgen voor elkaar’ waarin de zorg letterlijk een gezicht krijgt. De posters en verhalen zullen meer dan een jaar lang zichtbaar zijn overal in regio Rotterdam; de campagne wordt gelanceerd op 14 mei.



Op 14 mei herdenkt Rotterdam het bombardement op de stad in 1940. Onze ouderen hebben deze periode meegemaakt en zij hebben gezorgd voor de wederopbouw van Rotterdam. Daarom zorgt Rotterdam nu voor haar ouderen, dat is de strekking van deze campagne die de zorg letterlijk een gezicht geeft. De campagne start met de gezichten van ouderen waarna er steeds meer verhalen en foto’s van mensen die bij de zorg betrokken zijn zichtbaar worden. De verhalen en foto’s zijn indrukwekkend, zij ontroeren en inspireren. De verhalen zullen te zien zijn op social media en zijn te lezen op http://www.rotterdammerszorgenvoorelkaar.nl, hier zullen ook de vacatures uit de hele regio, voor de ouderenzorg worden geplaatst. De campagne zal meer dan een jaar duren en wordt mede mogelijk gemaakt door subsidie van het Ministerie van Volksgezondheid en Welzijn en Sport.



De doelstelling van ‘Rotterdammers zorgen voor elkaar’



De campagne gaat bijdragen aan het terugdringen van de tekorten binnen de ouderenzorg door meer mensen te enthousiasmeren voor werken in de zorg. Om nieuwe zorgmedewerkers snel in te kunnen zetten richt deze campagne zich speciaal op de groep mensen die al een zorgopleiding op mbo- of hbo-niveau hebben gevolgd en nu niet in de zorg werken. Dit is een groep van 87000 potentiële herintreders. Een diploma hebben zij al op zak, zij zijn daarmee relatief snel inzetbaar. In een tweede en derde fase richt de campagne zich ook op zij-instromers en vrijwilligers. De ambitie is om met de campagne ‘1000 Rotterdammers’ te werven!