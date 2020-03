Vraag en aanbod platform open voor medische producten wereldwijd

VREELAND, 19 maart 2020 – Het World Treasury Center heeft vandaag 11:00 uur haar onafhankelijk platform opengesteld voor medisch specialisten, artsen, zorgverleners en leveranciers van zorgproducten wereldwijd. Mensen in de gezondheidszorg kunnen aangeven welke producten zij dringend en waar nodig hebben en leveranciers van over de hele wereld kunnen direct, via 1:1 contact en zonder commissie of tussenkomst van derden aan de vraag voldoen. Dit is een kosteloze service.



Het World Treasury Center opent haar platform voor vraag, aanbod en voorraadlocatie aan mensen in de zorg en leveranciers in alle sectoren. Toegang tot het platform is en blijft kosteloos en na een screening kunnen medici, inkopers en leveranciers direct met elkaar communiceren om uitwisseling te laten plaatsvinden uit alle industrieën. Het World Treasury Center maakt zo voorraadlocaties en -beheer van medische producten wereldwijd inzichtelijk en toegankelijk.



Vraag en aanbod van zorgproducten worden waar nodig financieel ondersteund door banken en financiële instellingen. Ook privépersonen hebben zich aangemeld om waar nodig leveranties financieel te ondersteunen.



Riks Noorman, founder en CEO van het World Treasury Center, zegt: ‘Het WTC-platform bestaat al meer dan 30 jaar. En nu gaat het open voor partijen in de medische sector ter bestrijding van corona. Deze actie wordt financieel ondersteund door het World Treasury Center. Het 1:1 contact is van belang om tussen gescreende partijen zo effectief, snel en efficiënt mogelijk te kunnen handelen. Wij stellen het platform open om vraag en aanbod in de zorgsector maximaal op elkaar af te stemmen. Niet alleen in Nederland, maar wereldwijd. Daarmee hopen we een bijdrage te kunnen leveren aan de strijd tegen corona. Banken hebben toegezegd daar waar nodig transacties te ondersteunen.”



Het World Treasury Center gaat op 19 maart 2020 om 11:00 uur open voor medisch specialisten, artsen en inkopers / leveranciers van zorgproducten (alle industrieën). Variërend van mondkapjes tot operatiekamers en beademingsapparatuur.



‘Deze dienst van WTC is en blijft gratis. En blijft van kracht zo lang als nodig is om terug te kunnen keren naar ‘business as usual’ en wij roepen partijen in de zorgsector op hun wensen en behoeften kenbaar te maken,’ zegt Riks Noorman.