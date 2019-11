Ruimer assortiment rolluiken bij Creon

Rolluiken zijn er in heel veel verschillende soorten en maten. Waar de ene verkoper zich richt op het verkopen van automatische rolluiken met afstandsbedieningen, focust de andere verkoper zich meer op de handmatig bedienbare rolluiken. Naast de aanschafprijs betaal je vaak ook nog installatiekosten. Wanneer een rolluik op maat gemaakt moet worden, kost dit nog meer geld. Eerst moet je een afspraak maken voor het opmeten, vervolgens voor het uitkiezen van een rolluik en per slot om het rolluik te laten installeren.



Creon is leverancier van alle soorten rolluiken en heeft het assortiment nog eens vergroot.



Een enorme keuze aan rolluiken

Een grotere keuze dan in het assortiment aan rolluiken van Creon zal je niet gemakkelijk vinden. Je kan rolluiken, rolluiken met een hor, screens, inbouw rolluiken, rolluiken 55, roldeuren en losse onderdelen bestellen. Je kan kiezen voor een rolluik die voor het raam wordt bevestigd, of voor een rolluik die in het frame van het raam valt. Dit ziet er mooi en stijlvol uit en is erg functioneel en weerbestendig. Daarnaast kan je ook kiezen voor een roldeur in plaats van een rolluik. Wanneer een onderdeel van je rolluik is versleten kan je deze gemakkelijk zelf vervangen en kan je rolluik weer een tijdje mee.



Dat kan makkelijker

Het aanschaffen van een rolluik hoeft echter niet zo lastig en duur te zijn. Bij Creon kan je rolluiken bestellen die je zelf kan installeren. Er is keuze uit een ruim assortiment en door de optie om een rolluik op maat te laten maken, is er altijd een passend rolluik voor jou. Bij dezelfde leverancier kan je kiezen uit verschillende soorten en maten rolluiken. Van automatisch tot handmatig, van groot tot klein. Elk rolluik is te vinden bij Creon. Heb je je keuze gemaakt? Dan kan je de rolluiken gemakkelijk bestellen. Na de snelle levering, installeer je het rolluik gewoon zelf. Al bijna 40.000 tevreden doe-het-zelvers gingen je voor.



Op maat gemaakt voor jou

Zit er geen passend rolluik voor je bij in het standaard assortiment? Dan kan je een rolluik op maat laten maken. Aan de hand van handige video’s wordt uitgelegd hoe je het beste je raam kan opmeten. Je kan contact opnemen met de medewerkers van Creon door een contactformulier en binnen enkele dagen nemen zij contact met jou op over de maat en het soort rolluik, rolluik met hor of roldeur jij in gedachten hebt. Tegen de scherpste prijs bestel je het product en kan je het voordelig laten bezorgen of ophalen. Je hoeft het alleen nog zelf te installeren.



Je staat er niet alleen voor

Ondanks dat je de rolluiken van Creon zelf moet inmeten en installeren, sta je er zeker niet alleen voor. Je kan altijd contact opnemen met de deskundige medewerkers die antwoord hebben op al je specifieke vragen. Door de grote keuze kan het lastig zijn om het juiste rolluik te kiezen. Ook hier kunnen de medewerkers bij helpen. Zo ben je er zeker van dat je een passend rolluik aanschaft dat naadloos aansluit op je raam en perfect functioneert naar jouw wensen.



https://www.creon-rolluiken.nl