Buitenlandse toeristen betalen volgend jaar fors voor bezoek Nederland

Toeristen uit landen waarvoor een visumplicht geldt zoals China, Rusland en India gaan volgend jaar flink meer betalen om Nederland of andere Schengenlanden te bezoeken. De Europese commissie heeft besloten dat op 2 februari 2020 de prijs voor een Schengenvisum voor een volwassene fors omhoog gaat. Dat geldt tevens voor het tarief van de externe dienstverlener waar een visum voor de Schengenlanden aangevraagd moet worden, aldus online kennisbank https://www.schengenvisum.info



Was een visumplichtige volwassen buitenlander dit jaar nog maximaal € 90,- kwijt (€ 60,- aan legeskosten voor een aanvraag van een Schengenvisum en € 30,- servicekosten). Vanaf februari volgend jaar zal dit € 160,- per persoon bedragen (€ 80,- voor de aanvraag van een visum en € 80,- voor de externe dienstverlener). Visumaanvragers moeten vanaf februari ook in vrijwel alle gevallen verplicht gebruik maken van een externe dienstverlener (VFS Global). Mocht een visum worden afgewezen dan is men alle betaalde kosten kwijt, er volgt geen restitutie.



Een reden om een visum voor Nederland aan te vragen kan heel divers zijn maar meestal gaat het om een toeristisch verblijf, bezoek aan familie, verblijf bij partner of een zakelijk bezoek.



Familiebezoek

Rob Demmers, redacteur bij https://www.Schengenvisum.info : “In Nederland wonen veel verschillende nationaliteiten. Het doel van een visumaanvraag is vaak een familiebezoek. Denk daarbij aan familie die afkomstig is uit Suriname, Indonesië, Turkije en Marokko maar bijvoorbeeld ook uit Syrië. Voor veel groepen in Nederland zoals migranten en vluchtelingen zal deze kostenverhoging flink doorwerken. Ouders, grootouders en andere familieleden komen meestal op uitnodiging voor een korte tijd naar ons land. Soms is het zelfs de enige mogelijkheid om zo de familie te ontmoeten. De kosten daarvoor zijn fors en moet men zelf dragen. Naast de leges voor de visumaanvraag komen er ook aanvullende kosten bij zoals vliegtickets, de premie voor de verplichte reisverzekering, reiskosten naar de ambassade, etc. Wij vrezen dat het voor bepaalde groepen onbetaalbaar gaat worden om familie uit te nodigen voor een bezoek aan Nederland.”



Economisch belang

De verhoging van de leges en servicekosten voor buitenlandse toeristen die Nederland willen bezoeken, is opmerkelijk omdat uit een economisch onderzoek in opdracht van het ministerie van Buitenlandse Zaken, naar de kosten en baten van het Schengen-visumbeleid voor Nederland, blijkt dat de toegevoegde waarde voor de Nederlandse economie meer dan 300 miljoen euro per jaar bedraagt.



