Dommelsch vernieuwt uitstraling en lanceert 0,0%

Dommelsch is vanaf nu verkrijgbaar in een nieuw jasje. Met de nieuwe uitstraling profileert Dommelsch zich nog nadrukkelijker als goed, betrouwbaar en betaalbaar alternatief in een steeds complexere wereld van (speciaal)bieren. Daarbij introduceert het eeuwenoude merk nu ook een 0,0% variant. Dit maakte Dommelsch gisteren bekend tijdens de officiële onthulling van de plannen in de Dommelsche bierbrouwerij, waar al sinds 1744 bier wordt gebrouwen.



Trouw aan oorsprong



Dommelsch is nog altijd in heel Nederland een geliefd kwaliteitsbier met sterke roots in de regio Valkenswaard, zo bleek tijdens de onthulling. In de Randstad blijft met name Dommelsch pils in blik winnen aan populariteit. In de nieuwe uitstraling staat de Dommel centraal, als eerbetoon aan de inwoners langs de Dommel. Zij dragen de brouwerij – de oudste nog werkende van Nederland volgens NederlandseBiercultuur.nl – al 274 jaar een warm hart toe. Met 190 werknemers is de Dommelsche bierbrouwerij één van de belangrijkste werkgevers van de Gemeente Valkenswaard, aldus burgemeester Ederveen tijdens de onthulling. En ook in de toekomst wil de Dommelsche bierbrouwerij haar economische en sociale rol in de gemeente en regio blijven vervullen. Zo blijft Dommelsch trouw aan haar oorsprong.



Eerlijk en goed



Met de nieuwe uitstraling richt Dommelsch zich nog duidelijker op de bierliefhebber die houdt van eerlijk en goed pils. De kwaliteit wordt ook erkend: Nog tijdens de Dutch Beer Challenge 2018 won Dommelsch pils een medaille in de categorie blond – pilseners. Om verantwoorde bierconsumptie te stimuleren biedt Dommelsch de consument ook de keuze voor alcoholvrij. De 0,0% variant is verkrijgbaar in retail en horeca.