'Retailers moeten nadenken over een wereld na corona'

Ik verwacht dat de decembermaand qua omzet voor retailers niet veel zal onderdoen ten opzichte van 2019. Consumenten hebben afgelopen jaar meer overgehouden, een deel daarvan wil zich in deze donkere dagen trakteren op wat extra verwennerij. Maar je ziet wel een nog sterkere verschuiving naar online retailers in vergelijking met vorige jaren. Dat zal een negatieve impact hebben op de traditionele Nederlandse winkelstraat en daar maak ik me wel zorgen om. Samenwerking tussen gemeenten, het Rijk en verhuurders kan een dempend effect hebben.



Er zijn wel wat lichtpuntjes voor fysieke winkels. De lokale buurtwinkels, de slager, bakker en groentewinkel doen het relatief goed, dankzij initiatieven als ‘support your locals'. Ook zie je dat sommige lunchrooms en horecazaken hun omzet op peil hebben weten te houden of zelfs vergroten omdat ze zijn ingestapt op take-away. Maar het merendeel van de retailers en lokale horeca krijgen enorme klappen te verwerken.



Het is uiteindelijk erg belangrijk voor de huidige winkeliers om alvast na te denken over morgen. Een wereld na corona. Zij moeten meer gaan samenwerken online, hun krachten bundelen op online advertentie gebied. Je zou kunnen denken aan een website die een hele winkelstraat samenbrengt. Maar ook of zij wel optimaal gebruikmaken van platformen als Bol.com en Amazon. Die moeten ze niet alleen zien als concurrent, maar juist als een manier om een grote consumentengroep te bereiken.



Hier ons onderzoek voor Black Friday: https://www.pwc.nl/nl/actueel-en-publicaties/diensten-en-sectoren/retail-and-consumer/black-friday-2020.html



Milo Hartendorf is hoofd retail, consumentenmarkt en logistiek bij PwC Nederland.