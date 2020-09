Amazon.nl geeft startsein voor eerste Prime Day

Amazon.nl verheugt zich op de eerste Prime Day die op 13 & 14 oktober het startsein geeft voor een seizoen vol top deals



Prime Day is een tweedaags dealevent op Amazon.nl met duizenden aanbiedingen en elk uur nieuwe deals.



Producten van zowel lokale kleine en middelgrote bedrijven als topmerken staan in de spotlights, inclusief musthaves voor de feestdagen in categorieën als speelgoed, elektronica, computers, wonen en keuken, klussen en nog veel meer.



Klanten kunnen de drukte rond de feestdagen een stap voor zijn en al vroeg beginnen met het inslaan van cadeautjes. De allereerste Prime Day-deals van kleine en middelgrote Nederlandse bedrijven zijn er al tussen 28 september en 12 oktober.



Amazon heeft vandaag aangekondigd dat de eerste Prime Day op Amazon.nl plaatsvindt op 13 & 14 oktober. Prime-leden kunnen uitkijken naar twee dagen met heel veel korting en duizenden deals voor Nederlandse klanten. Elk uur worden er nieuwe deals aangekondigd, in allerlei categorieën.



Prime Day begint dinsdag 13 oktober om 00.00 uur en eindigt woensdag 14 oktober om 23.59 uur voor Prime-leden in de VS, het VK, de Verenigde Arabische Emiraten, Spanje, Singapore, Mexico, Luxemburg, Nederland, Japan, Italië, Duitsland, Frankrijk, China, Canada, België, Oostenrijk, Australië en - nieuw dit jaar – Brazilië en Turkije.



Prime-leden krijgen de kans om exclusieve deals en topproducten te shoppen voor hun dagelijkse leven, evenals cadeaus voor Sinterklaas en de kerstdagen. Vanaf vandaag, tijdens de aanloop naar Prime Day en het hele twee dagen durende event, kunnen klanten profiteren van aanbiedingen in de populairste categorieën: speelgoed, elektronica, computers en videogames, woon- en keukenbenodigdheden en klusproducten.



In de aanloopperiode ligt de nadruk op deals die worden aangeboden door kleine en middelgrote bedrijven in Nederland, zoals Innr Lighting, UKJE en Xapron. Het tweedaagse Prime Day-event zelf biedt een selectie deals van topmerken over de hele wereld.



“We verheugen ons enorm op deze allereerste Prime Day op Amazon.nl voor onze Nederlandse klanten. De Prime Day van dit jaar is de perfecte kans voor Prime-leden om gezellig thuis te shoppen en dit seizoen meer tijd door te brengen met hun gezin, familie en vrienden,” aldus Roeland Donker, Country Manager Benelux.



“Prime biedt veel meer dan alleen maar aantrekkelijk deals. We kijken ernaar uit om onze klanten te verrassen met een combinatie van snelle, gratis bezorging en aanzienlijke voordelen op het gebied van digitaal entertainment, waaronder een prachtige collectie nationale en internationale films en televisieprogramma’s, en toegang tot Prime Gaming en Amazon Photos.”



Een geweldige verzameling van services



Met Prime profiteren leden in Nederland van onbeperkte gratis bezorging, onbeperkt genieten van bekroonde films en tv-series met Prime Video, gratis games en in-game content met Prime Gaming, onbeperkte opslag van foto's met de Amazon Photo-app en nog veel meer.



Nog geen Prime-lid? Iedereen kan zich aanmelden voor Amazon Prime, of de service 30 dagen gratis uitproberen. Meer informatie op Amazon.nl/primeday of Amazon.nl/prime. Je kunt betalen met iDEAL of creditcard. Het belangrijkste shopadres voor Prime-leden in Nederland is amazon.nl/primeday. Verder kunnen Prime-leden ook de Amazon App gebruiken om overal op elk gewenst moment te shoppen zodat zij geen enkele deal hoeven te missen.



Let op: in het verleden konden klanten in Nederland zich aanmelden voor een Prime-lidmaatschap op Amazon.de, maar nieuwe Prime-leden kunnen zich nu aanmelden voor het Nederlandse Prime-programma via Amazon.nl/prime.