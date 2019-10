Bevolking Noordoost-Syrië op de vlucht na militair ingrijpen Turkije

Artsen zonder Grenzen maakt zich grote zorgen om de bevolking van Noordoost-Syrië, na het militaire ingrijpen van Turkije in de regio.



De afgelopen 36 uur zijn steden en dorpen aan de grens hevig beschoten. Een groot aantal mensen is daardoor op de vlucht geslagen. In de grensplaats Tal Abyad is het enige openbare ziekenhuis in de omgeving gesloten, nadat het personeel met familieleden is gevlucht.



Al bijna tweeduizend mensen zijn vanuit de plaats Ras Al Ain uitgeweken naar Tal Tamer. Daar verdeelt Artsen zonder Grenzen nu hulpgoederen aan mensen die hun toevlucht hebben gezocht in scholen, kantoorgebouwen, winkels en huizen van familie en bezorgde inwoners.



‘Na acht jaar oorlog worden Syriërs nu opnieuw gedwongen om te vluchten en alles achter te laten. Deze gebeurtenissen maken het trauma van jarenlang in oorlog leven alleen maar groter’, zegt Rob Onus, noodhulpmanager van Artsen zonder Grenzen. ‘De verwachting is dat de Syrische gezondheidszorg, die al moeite had om aan de behoeften van de bevolking te voldoen, het extra zwaar gaat krijgen door de gevolgen van de militaire acties.’



Ook de duizenden vrouwen en kinderen in kampen als Al Hol en Ain Issa zijn nu extra kwetsbaar, doordat hulporganisaties noodgedwongen hun activiteiten moeten staken of beperken.



Artsen zonder Grenzen blijft waar mogelijk zorg verlenen, omdat er steeds meer hulp nodig is. Daarbij roept zij de strijdende partijen in Noordoost-Syrië op om de veiligheid van burgers, medisch personeel en hun patiënten te waarborgen, in de gehele regio. In Noordoost-Syrië werkt Artsen zonder Grenzen in Ain Al Arab (Kobane), Ain Issa, Al Hol, Al Mallikeyeh (Derek), Tal Tamer, Tal Kocher en Raqqa.