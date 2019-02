Huishoudbeursbezoekers voelen en beleven bij stand van EasyToys

Webshop EasyToys staat op de Huishoudbeurs 2019 met een stand vol seksspeeltjes en een speciale VR-bus vol romantiek en erotiek. De Sensual VR-bus laat moeders, dochters en vriendinnen kennis maken met Mr. Purple.



De eerste dagen van de Huishoudbeurs zit erop. Duizenden vrouwen slaan hun slag tijdens de 74ste editie van de Huishoudbeurs. Met het thema Liefde & Lust is er dit jaar een erotische tint aan het event toegevoegd. Naast een toonbank vol met seksspeeltjes en experts om bezoekers voor te lichten, is er dit jaar ook een VR-Experience toegevoegd aan de stand van EasyToys. In de thema-bus is er plek voor maximaal vier bezoekers, waarvan één persoon de experience gaat beleven met een speciale virtual reality bril. Humor, spanning en experimenteren staan centraal bij de stand van EasyToys: naast vele seksspeeltjes voelen, kun je verschillende opdrachten uitvoeren in de bus van Mr. Purple.



Giechelende vrouwen



De experience heeft drie verschillende niveaus van ‘mild’ tot ‘stout’. De bezoekster die de VR-bril draagt voert verschillende opdrachten uit tijdens de experience: ze beland in een compleet andere wereld. Vriendinnen mogen mee de bus in en kunnen de experience meebeleven via een groot televisiescherm, waardoor zij hun vriendin met de VR-bril kunnen helpen met het uitvoeren van de opdrachten. De reacties zijn positief en de rij is gevuld met giechelende vrouwen. Dames die de bus uitkomen reageren uitbundig. Vooral het feit dat zij het samen beleven wordt als een pluspunt benoemd. Op deze manier voelt het veilig en vertrouwd, ondanks dat ze iets beleven dat spannend en ondeugend is.



Taboes doorbreken



‘Het thema van dit jaar past ontzettend goed bij ons merk. Als erotische webshop is het onze missie om taboes rondom seks te doorbreken en het kopen en gebruiken van seksspeeltjes toegankelijker te maken. De afgelopen dagen hebben wij veel positieve reacties gehad. Bezoekers zijn oprecht geïnteresseerd in onze producten, stellen vragen aan onze seksuoloog en bezoekers zijn erg enthousiast over de VR-experience. Al met al zijn wij heel tevreden en hopen wij dat de overige beursdagen hetzelfde verlopen.’ Aldus Elin Nindatu, communicatiemedewerker van EasyToys.