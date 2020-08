Grote onzekerheid over financiële toekomst onder ouderen

Onder senioren is een groeiend gevoel van financiële onzekerheid in de toekomst. Dat blijkt uit onderzoek over koopkracht onder ouderen, van seniorenorganisatie KBO-PCOB. De mogelijke gevolgen van de coronacrisis en de uitwerking van het pensioencontract zijn de boosdoeners van dit gevoel. Volgens zes op de tien senioren (58%) ligt er momenteel te veel nadruk op ondersteuning van ondernemers en mensen met werk en te weinig op koopkracht van ouderen. Manon Vanderkaa, directeur KBO-PCOB: “De overheid trok de afgelopen maanden ruim de portemonnee om de negatieve gevolgen van de coronacrisis het hoofd te bieden. Maar straks komt de vraag: hoe verdelen we de lasten? Dat is een vraag die veel senioren bezighoudt.”



Senioren zien het somber in. Maar liefst negen op de tien senioren (91%) verwachten dat de economie zal verslechteren. De helft (48%) geeft aan dat hun gevoel van financiële zekerheid is veranderd door de uitbraak van het coronavirus.



Pensioen



Ook zijn er vragen over het pensioen van de toekomst, al verwacht bijna zeven op de tien pensioengerechtigde senioren (65%) dat het pensioen van volgend jaar hetzelfde zal zijn. Bijna een kwart (23%) verwacht dat het lager zal uitvallen en slechts twee procent verwacht een stijging. Over het nieuwe pensioencontract dat er gaat komen is er meer onzekerheid. Zeven op de tien senioren (68%) voelen zich op de hoofdlijnen goed geïnformeerd over dit nieuwe pensioencontract. Toch is het gevoel van financiële zekerheid bij ongeveer de helft (47%) van de ouderen wel negatief beïnvloed.



Corona-uitgaven



De uitbraak van het coronavirus heeft het uitgavenpatroon van senioren de afgelopen maanden beïnvloed. Zo werd er meer geld besteed aan cadeautjes, bloemen en kaarten (38%). Werd er meer aan (online) boodschappen uitgegeven (30% meer) en had ruim een kwart (26%) hogere zorgkosten. Er werd minder geld uitgegeven aan hobby’s (34%) en aan sport en bewegen (29%).