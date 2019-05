Slimme speakers in 500.000 huishoudens

’s-Hertogenbosch, 19 mei 2019 – Bijna een half miljoen Nederlandse huishoudens hebben inmiddels een slimme speaker (6%). Een lage naamsbekendheid en onduidelijke toegevoegde waarde remmen een echte doorbraak bij consumenten nog wel. Dit blijkt uit de derde editie van de Smart Home Monitor, een grootschalig onderzoek van Multiscope onder 4.700 Nederlanders.



ONBEKEND MAAKT ONBEMIND



De meeste consumenten zijn nog niet bekend met slimme speakers (56%). Dit is van invloed op de aankoopintentie voor het komende jaar. Slechts 3% is van plan een slimme speaker aan te schaffen (240.000 huishoudens). Eén op de zes (16%) twijfelt of ze binnen nu en een jaar een slimme speaker gaan kopen. De Google Home heeft de hoogste naamsbekendheid binnen de productcategorie. Bijna een kwart van alle Nederlanders kent deze slimme speaker van naam.



Bekendheid slimme speakers



Google Home 23%



Sonos One 18%



Amazon Echo 11%



Apple HomePod 10%



Homey 3%



TOEGEVOEGDE WAARDE NOG ONDUIDELIJK



Als belangrijkste reden om geen slimme speaker te kopen noemt men een te hoge prijs (34%). Daarnaast vindt men het product vaak overbodig (25%) of de meerwaarde ervan nog te beperkt (26%). Overigens geeft één op de acht consumenten (12%) aan dat men het product niet vertrouwt.



POSITIEVER OVER SPRAAKBESTURING



Slimme speakers zijn onderdeel van een bredere stroming van smart home innovaties. Eén op de vier consumenten (26%) is positief over de mogelijkheid om dergelijke apparaten via spraak te besturen. Een jaar geleden lag dit percentage nog op 22%. Er is ook nog steeds een aanzienlijke groep die sceptisch is (28%). Deze consumenten moeten er niet aan denken dat techniek op deze manier onderdeel uitmaakt van de woning.



