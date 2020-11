'Vastgoedwereld is een van de meest gebruikte branches voor allerlei vormen van fraude'

Dit is een expertquote van Ton van Tulder van IFFC (Institute for Financial Crime), in het kader van ANP Expert Support. Aanleiding: FIOD doorzoekt 18 panden in Rotterdam wegens malafide verhuur | ANP



Een van de meest gebruikte branches voor allerlei vormen van fraude, waaronder witwassen, is sinds mensenheugenis de vastgoedwereld. Ondanks grote onderzoeken en veroordelingen is bouwfraude, corruptie, beleggingsfraude, witwassen, belangenverstrengeling, hypotheekfraude en ga zo maar door nog altijd schering en inslag in deze wereld. Het blijkt moeilijk uit te bannen in de maatschappij, omdat vastgoed zich uitstekend leent voor malversaties.



De waarde van vastgoed, zeker commercieel vastgoed, zoals kantoorpanden en winkels, is zeer moeilijk objectief vast te stellen en daarom kan er door criminelen uitstekend misbruik van gemaakt worden. Het gaat natuurlijk ook om grote bedragen, zodat het frauduleus voordeel direct interessant is. Ook bij de bouw is heel veel mogelijk met valse facturen en over- en onderfacturering.



Panden voor te hoge of te lage bedragen kopen en verkopen leidt tot bevoordeling of benadeling van bevriende of derde partijen, waarbij ook potentieel failissementsfraude kan optreden. Er zijn legio voorbeelden en dan is wat naar buiten komt nog maar het topje van de ijsberg. Strafrechtelijk vaak zeer moeizaam te vervolgen en dan nog uitsluitend met heel veel inzet van onderzoekscapaciteit aan te tonen. Moeten we ons zorgen maken over deze branche en de praktijken? Zeker!



Een mogelijke verbetering in de aanpak van malafide praktijken is al jaren onderwerp van overleg en samenwerking van publieke en private partijen, maar dat het effect vergroot moet worden is wel een feit. Makkelijk is het zeker niet.



Ton van Tulder is directeur van IFFC (Institute for Financial Crime).