Al ruim 100.000 handtekeningen voor petitie Ronald McDonald Huis Utrecht

Binnen enkele dagen hebben al meer dan 100.000 mensen de petitie van Ronald McDonald Huis Utrecht getekend. De petitie is 12 februari gestart omdat het Huis moet verhuizen en de dupe dreigt te worden van bureaucratische regels. Het overweldigende aantal handtekeningen is een impactvol signaal naar Provincie Utrecht over de aanstaande verhuizing.



Overweldigend aantal handtekeningen



Ronald McDonald Kinderfonds is de petitie gestart na een negatief advies van Gedeputeerde Staten van Provincie Utrecht over de nieuwe locatie. De petitie is een oproep aan de Provinciale Staten. Op 10 maart stemmen zij over de nieuwe locatie voor het Ronald McDonald Huis. Adjunct-directeur van het Kinderfonds, Miranda Noorlander: ‘Dit overweldigende aantal handtekeningen geeft aan hoe belangrijk het is om ouders en hun zieke kind dicht bij elkaar te brengen. Wij hopen dat deze petitie de provincie helpt om hun hart te laten spreken.’



Nieuwe locatie Huis Utrecht



Op de huidige plek van Ronald McDonald Huis Utrecht op het Utrecht Science Park komt een parkeergarage. Het gebied wordt zo duurzamer en autoluwer gemaakt. Samen met alle betrokken partijen, UMC Utrecht, Universiteit Utrecht, en Prinses Máxima Centrum is een nieuwe locatie voor Huis Utrecht voorgesteld, dicht bij de twee ziekenhuizen op Utrecht Science Park.



Ongegronde twijfel van provincie



Gedeputeerde Staten van de Provincie adviseert negatief over deze nieuwe plek. Een ‘rode contour’, de grens van stedelijk gebied moet worden verschoven. Ook vrezen zij dat de UNESCO-nominatie van de nabijgelegen Nieuwe Hollandse Waterlinie aangepast moet worden.



Het Kinderfonds stelt, samen met betrokken partijen, dat deze vrees ongegrond is. Er is een groene, duurzame oplossing voor Huis Utrecht. Er wordt drie keer zoveel groen teruggegeven aan het natuurgebied. Bovendien is er geen verbod op bouwen in UNESCO-gebied. Daarom ligt er een UNESCO-proof ontwerp van het nieuwe Ronald McDonald Huis.



De petitie ‘Provincie, geef ouders en hun zieke kind een plek dicht bij elkaar’ wordt gesteund door UMC Utrecht, Universiteit Utrecht en Prinses Máxima Centrum.



De petitie ondertekenen kan via petitie.kinderfonds.nl. Begin maart wordt de petitie aangeboden aan de Provinciale Staten van Utrecht.