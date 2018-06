Koffiemerk Token biedt eerste volledig end-to-end blockchain koffie

AMSTERDAM – Het nieuwe koffiemerk Token is opgericht om ’s werelds eerste volledig end-to-end blockchain koffie te worden. Token, een initiatief van de Stichting FairChain en ondersteund door FairChain koffiebrander Moyee Coffee, gebruikt blockchain technologie om Westerse koffiedrinkers direct te verbinden met de gemeenschappen die hun bonen telen en branden. “Blockchain technologie maakt de enorme ongelijkheid in de koffieketen transparant voor consumenten. Token omarmt die transparantie en biedt een oplossing”, zegt FairChain oprichter Guido van Staveren. “Door consumenten uit te nodigen onderdeel te worden van onze onderneming, is Token een sprong voorwaarts naar leefbare inkomens voor de koffieboeren. Zonder extra kosten voor de consument. Het gaat om gelijke waardeverdeling voor alle partijen in de keten.”



De huidige koffieketen wordt gedomineerd door een handvol Big Coffee bedrijven die miljarden investeren in marketing, maar weinig tot niets in de boeren. Tegelijkertijd kunnen de meeste van de 25 miljoen koffieboeren wereldwijd amper hun productiekosten dekken, laat staan sociale en milieukosten.



Veel merken – koffie en andere levensmiddelen – geloven dat blockchain de transparantie en efficiëntie biedt die nodig is om dit systeem te veranderen. Echter, waar de meeste merken blockchain verkennen met kleine experimenten, is Token het eerste volledig end-to-end blockchain koffiemerk.



End-to-end blockchain koffie



Van Staveren: “Token gaat all-in. Met onze eerst lading van 60.000 kilo geproduceerd door kleine koffieboeren en blockchain-traceerbaar, willen we bewijzen dat een eerlijke verdeelde waardeketen mogelijk is. We hebben lang genoeg gepraat over leefbaar inkomen voor boeren. Met blockchain hebben we nu het middel! Waarom wachten?”



Token komt voort uit een samenwerking tussen Bext360, Moyee Coffee en Stichting FairChain, drie missie gedreven organisaties gericht op het ontwrichten van de wereldwijde koffieketen. Door blockchain technologie te combineren met praktische kennis, introduceren zij radicale transparantie in een sector die berucht is om het gebrek daaraan. Hun blockchain systeem laat zien wie wat verdient in iedere stap van de keten, zodat zowel consumenten als bedrijven inefficiënties kunnen identificeren en onnodige tussenschakels kunnen elimineren. Het bereidt ook de weg voor een eerlijker verdeling van de waarde door de hele keten.



“Blockchain gaat niet alleen over traceerbaarheid en transparantie, het gaat ook om eigenaarschap. Van wie is de koffie? Wie verdient het grootste deel van de tart?” zegt Van Staveren. “Token stelt onze community in staat deze vragen te beantwoorden en zelf de keuzes te maken.”



Echte community-owned koffie



“Blockchain is een ongelooflijke technologie, maar terwijl het een flinke hype is, weten weinigen wat het echt betekent,” zegt Mark Kauw van Stichting FairChain. “Token geeft mensen de kans om blockchain te ervaren, in plaats van erover te praten.”



Om de voordelen van blockchain tastbaar te maken voor consumenten, is iedere zakje Token koffie voorzien van, je raadt het al, een token. Iedere token is 50 eurocent waard, wat, claimt Van Staveren, het bedrag is dat Token bereid is aan marketing uit te geven, een fractie van wat een doorsnee koffiemerk uitgeeft, bovendien worden deze euro’s bij Token uitgegeven aan de crowd. Token consumenten kunnen met hun 50 eurocent naar KrypC Technologies, een platform gebouwd op blockchain gecreëerd voor Token, en zelf beslissen waarin ze hun geld investeren – in henzelf door korting op de koffie, in het merk Token of in de boerenfamilies die hun koffie produceren.



“Blockchain creëert nieuwe economische kansen. In plaats van de winsten in de eigen zakken te steken, zoals de meeste bedrijven zouden doen, geven wij het aan de mensen die er het meest toe doen: de boeren en de koffiedrinkers. Token stelt mensen in staat het geld te investeren dat ze besparen dankzij blockchain. We hebben geen invloed als bedrijf, we zijn slecht facilitator. Hoe ze investeren is aan hen.”



Bestel Token nu



De eerste lading Token koffie gaat deze zomer in première bij de European Coffee Federation, de Europese B-Corp Summit, World of Coffee en De Parade (alle locaties). Een beperkte oplage 250 gram zakjes kan nu al worden besteld via Token’s kanalen, die donderdag 21 juni om 12 uur bekend worden gemaakt. De eerste 100 eigenaren die investeren, verdienen een speciale ‘Token van waardering’ en worden uitgenodigd om Token’s smaakprofiel te perfectioneren.



Van Staveren: “Zij worden Token’s eerste CEO’s!”



About The FairChain Foundation



The FairChain Foundation has the mission to stimulate and support business models that contribute to a truly fair distribution of the wealth amongst all parties in the value chain. The FairChain Foundation was an early supporter of Moyee Coffee, for example, encouraging the company to pay farmers a so-called 20% FairChain premium that went above and beyond Fairtrade premiums. The FairChain Foundation was also the first to embrace the transparent platform set up by Denver, Colorado-based blockchain disrupter Bext360, which is quickly becoming the benchmark in the coffee industry as a tool to move beyond certification and worked with KrypC on the current system that drives value from individual consumers to coffee farmers via blockchain. http://fairchain.org



About Moyee Coffee



Moyee is a specialty coffee roaster and FairChain company. Roasting locally is the driving spirit behind Moyee’s FairChain coffee aiming at leaving not 10 but 50% of the value in the coffee chain in country of origin. For more information, please visit: https://www.moyeecoffee.com/



About Bext360



Bext360 develops technologies that strengthen local businesses and communities in emerging economies by increasing access to capital and streamlining critical supply chains. Bext360’s platform revolutionizes supply chains with IoT, blockchain, machine vision and artificial intelligence, while bringing consumers and farming communities together to improve product quality, community livelihoods and the consumer experience. Bext360 technology builds upon the fundamental shift in mobile access, microfinance, and mobile/digital payments in developing countries. A guiding principle of Bext360 is to build community by enabling buyers and other organizations with direct paths to improve the quality of both the product and the communities that produce their goods, whether it is coffee, seafood, cotton, to palm oil. For more, please visit http://www.bext360.com/



About KrypC Technologies



KrypC is a global technology solutions company delivering secure, enterprise grade Blockchain solutions to the Private and Public sector. Our flagship product KrypCore is a fully configurable, zero coding production grade platform. KrypCore vertically integrates businesses’ workflow processes and parties and delivers an encrypted, smart Blockchain solution. Started by a 5 Founder-team, and leveraging +100 collective man-years experience in Cryptography & Blockchain, KrypC is a passionate company with over 50 technologists focused on accelerating Blockchain adoption and transforming its potential into verifiable bottom line business results and societal value. http://www.krypc.com