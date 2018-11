IkPas draagt bij aan doelstellingen preventieakkoord

Minder problematisch alcoholgebruik. Dat is één van de doelstellingen van het preventieakkoord dat staatssecretaris Blokhuis vrijdag 23 november ondertekende. 9,2 procent van de volwassenen drinkt te veel. Dat percentage moet omlaag. De landelijke campagne ‘IkPas, zet je alcoholgebruik op pauze’ is één van de manieren om bewustwording van (overmatig) alcoholgebruik te vergroten en alcoholconsumptie structureel omlaag te brengen.



De resultaten van de afgelopen jaren laten zien dat IkPas een goed wapen is in de strijd voor een gezondere leefstijl. De deelnemers aan de campagne van 2018 dronken zes maanden na afloop van IkPas gemiddeld 36% (6,5 glas) minder alcoholische dranken per week. Ook het aantal momenten dat de deelnemers alcohol dronken verminderden: ruim de helft had 1 drinkdag minder, meer dan 40% zelfs 2 drinkdagen minder.



Voel je fitter



Geen of minder alcohol drinken is bij IkPas geen doel op zich. De belangrijkste reden om bewust met drank om te gaan, is het duurzaam verbeteren van je gezondheid. Meer dan de helft van de deelnemers voelde zich na zes maanden lichamelijk én mentaal fitter. Bovendien sliep bijna 45% structureel beter. “We slapen eindelijk weer samen, omdat het snurken beduidend minder is”, liet een blije deelnemer weten. Uitgebreide informatie over alle resultaten in 2018 kunt u vinden op IkPas.nl/resultaten



2019: 2 campagnes



In 2018 waren er 11.503 personen die zich bij IkPas hadden geregistreerd. Zij zetten hun alcoholconsumptie 30 of 40 dagen op pauze. Vanwege het succes is besloten in 2019 twee campagnes te houden. Op 1 januari start de 30 daagse, in samenwerking met de Engelse campagne Dry January. Daarnaast is er – net als vorig jaar – tijdens de traditionele vastenperiode een 40 daagse campagne. Deze start op 6 maart. Inschrijven voor de eerste campagne kan vanaf nu via ikpas.nl/inschrijven.



Fotobijschrift:



Namens Stichting Positieve Leefstijl biedt Rob Bovens staatssecretaris Blokhuis het ‘Lullige wijnkistje’ aan. Dit kistje is het relatiegeschenk voor bedrijven die meedoen met IkPas. De ‘Chardonnee’ laat zien dat je een einde- of nieuwjaarsborrel ook zonder alcohol kunt houden.