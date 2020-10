Achmea Innovation Fund investeert in Land Life Company

Het Achmea Innovation Fund neemt een significant minderheidsbelang in herbebosser Land Life Company, en wordt hiermee de grootste externe investeerder in dit bedrijf. Hiermee ondersteunt het fonds van Achmea de missie van Land Life Company om twee miljard hectare aangetast land wereldwijd te helpen herstellen. Om de doelstellingen van het Parijs-akkoord te halen, moet er een groot hoeveelheid CO2 uit de atmosfeer worden afgevangen. Hiervoor is herbebossing een van de weinige maar ook een van de meest kostenefficiënte oplossingen. Land Life Company is een door technologie gedreven herbebossingsbedrijf dat op een schaalbare manier bomen plant. Dit zorgt voor natuurherstel en een enorme CO2-afvang.



Door de samenwerking met Land Life Company wil Achmea haar eigen klimaatdoelstellingen realiseren, maar vooral ook klanten gaan helpen om CO2-emissies te verlagen. Het businessmodel van Land Life Company is erop gericht om door herbebossing de CO2-uitstoot van bedrijven te compenseren als er (nog) geen andere oplossingen bestaan om klimaat neutraal te worden. Hiermee samenhangend wil Achmea nieuwe klantproposities ontwikkelen waarmee zij kan inspelen op een groeiende behoefte in de markt, ook in de context van stijgende CO2-emissiekosten en de behoefte van bedrijven, instellingen en individuen om meer voor het klimaat te doen. Fondsmanager Katharina Maass van het Achmea Innovation Fund: “Dit is een mooie en impactvolle investering. Het Achmea Innovation Fund gelooft in de missie van Land Life Company. Wat zij doen past perfect bij de maatschappelijke missie van Achmea: bijdragen aan een gezonde, veilige en toekomstbestendige samenleving.”



Langdurige samenwerking



De investering van het Achmea Innovation Fund zorgt ervoor dat Land Life Company de volgende groeifase in kan gaan, samen met stichting DOEN, Grantham Foundation en duurzaamheids-investeerder Meewind. Naast investeren wil Achmea Innovation Fund nadrukkelijk bouwen aan een langdurige samenwerking met Land Life Company. In dat kader treedt Katharina Maass van het Achmea Innovation Fund ook toe tot de Raad van Commissarissen van Land Life Company. Jurriaan Ruys, CEO van Land Life Company over de investering en de samenwerking: “Land Life Company kijkt uit naar het uitbouwen van het partnership met het Achmea Innovation Fund. Zowel Achmea als Land Life Company hebben een sociaal hart en zien wat er met nieuwe technologie kan worden bereikt. Samen gaan we werken aan het herstel van de natuur.”



Een jaar Achmea Innovation Fund



1 oktober was het precies één jaar geleden dat het Achmea Innovation Fund werd opgericht. Het fonds verstrekt groeikapitaal aan veelbelovende (tech-)ondernemingen, die aansluitend bij de missie van Achmea, willen bijdragen aan een gezonde, veilige, toekomstbestendige samenleving. Het werken aan duurzame oplossingen, bijvoorbeeld op het thema klimaat is een van de uitdagingen. Katharina Maass: “Vanuit onze coöperatieve identiteit wil Achmea waarde leveren voor haar klanten én voor de samenleving. Daarbij kijken we verder dan vandaag. De uitdagingen van de toekomst, dáár willen wij vanuit het Achmea Innovation Fund graag een betekenisvolle rol in spelen.“