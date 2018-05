Hoofdprijs Primera Loterij gevallen bij Primera De Bruijn in Barneveld

Winkelketen Primera heeft meer dan 500 winkels en vierde dit groots met de Primera Loterij. De hoofdprijs, een nieuwe Fiat 500 t.w.v. € 17.695,00 is gevallen bij Primera De Bruijn in Barneveld. Tussen 12 maart en 8 april 2018 ontvingen alle Primera klanten bij besteding van € 15,00 een kraskaart met daarop een unieke wincode. Met deze wincode maakten deelnemers kans op de hoofdprijs en maar liefst 3.500 andere mooie prijzen! De Fiat 500 t.w.v. € 17.695,00 is gewonnen bij Primera De Bruijn in Barneveld. “Ik win eigenlijk nooit iets, dus ik dacht dat ik nu ook niets zou winnen. Ik heb ook maar 1 code ingevuld op de website. Dat ik de Fiat 500 heb gewonnen, had ik absoluut niet verwacht. Wat een geweldige prijs! Hier ben ik echt heel blij mee.”, aldus de gelukkige winnaar. De Fiat 500 wordt geleverd door Autobedrijf Hoiting en Van Doorn uit Barneveld. Primera wenst de winnaar heel veel rijplezier met deze fantastische hoofdprijs!

Over Primera

Coöperatie Primera b.a. is opgericht in 1991 en is actief in de tabak- en gemaksbranche. De winkelketen heeft inmiddels meer dan 500 aangesloten winkels. Naast de aandacht voor de van oudsher specialistische assortimenten, zoals tabak, kansspelen, wenskaarten en tijdschriften, richt de winkelketen zich de afgelopen jaren ook steeds meer op het gebied van handige services, zoals PostNL en pasfotoservice, en op het gebied van cadeau met een specialistisch aanbod cadeaukaarten en sinds 2016 ook een assortiment cadeautjes van het merk Riverdale.