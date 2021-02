Kappersbranche in actie: #lichtvoordathetuitgaat

Met de actie #lichtvoordathetuitgaat schreeuwt de kapper om hulp en aandacht. Op donderdagavond 18 februari tussen 18.00 uur en 20.00 uur zullen alle kappers in hun gesloten salons het licht aandoen om zo gezamenlijk te strijden voor de heropening van de salons en voor financiële hulp. De kappers zullen van deze actie een foto plaatsen op hun social mediakanalen.



Met deze landelijke actie door en voor alle kappers van Nederland willen zij laten zien dat



· Ze voor hun klanten het licht aan doen, voordat dit niet meer mogelijk is



· Ze vechten voor hun bestaan en willen werken



· Ze weten dat de klanten op hen wachten



De situatie in de kappersbranche is schrijnend. Bij veel salons staat het water aan de lippen. Al te lang kunnen we niet meer naar de kapper en de financiële overheidssteun is bij lange na niet toereikend. Oproepen om meer maatwerk voor de steun hebben geen gehoor gekregen bij de politiek. Voor maatwerk voor deze ondernemers was geen ruimte. De kapper-ondernemers staan er alleen voor en doen er alles aan om te zorgen dat het licht niet voor altijd uit gaat.



Ook voor consumenten is het onwenselijk dat de kapper gesloten is. De haren laten knippen, kleuren en stylen door een kapper werkt positief op het zelfvertrouwen en welbevinden. En we kunnen veilig naar de kapper, want de kapper werkt volgens een protocol dat de klant en kapper beschermt tegen besmetting. Dit blijkt uit de cijfers; er zijn namelijk geen besmettingshaarden bij de kappers geconstateerd toen zij wel open waren. De kappers in de buurlanden België en Duitsland mogen weer aan de slag. De Nederlandse kapper is er ook klaar voor. Als de kapsalon open mag, voorkomt dat knippen in het zwarte circuit, waar de veiligheid niet gewaarborgd is. Er is dan ook sprake van eerlijke concurrentie omdat iedereen naar zijn eigen kapsalon kan en niet de grens over hoeft.



Het is maar een klein gebaar, maar samen kunnen we dit tot groot resultaat brengen. Kortom gun de kappers #lichtvoordathetuitgaat #steundekapper #wijwillenopen #wachtopons



De Nederlandse Cosmetica Vereniging mede namens: Balmain Hair Group, Davines Nederland, Estee Lauder Cosmetics, Florale Haircare, Henkel Beauty Care Professional, Keune Haircosmetics, Kao Salon Division Netherlands, L’Oréal Professionele Producten Divisie, Ministry of Beauty en Wella Netherlands.