REME HALO bewezen effectief voor horeca in strijd tegen COVID-19

Met een combinatie van ventilatie en luchtreiniging kan de horeca het SARS-CoV-2 virus dat de ziekte Covid-19 veroorzaakt afdoende bestrijden. Arco Luchttechniek uit Opmeer levert en installeert REME HALO en de stand alone CAVAS-unit. De REME HALO-cel breekt passief bij de cel en actief in de ruimte tot 99,9% van de schimmels, bacteriën en virussen af. De werking is actief op de lucht gedragen virusdeeltjes (aerosols) en op harde oppervlakken. Volgens Arco-directeur Thierry Beukert biedt de combinatie van ventileren en effectief reinigen de horecabranche uitkomst. Arco is bijna vijftig jaar actief in deze branche en heeft er circa 7000 klanten.



De REME HALO-technologie laat verontreinigingen in de lucht en op harde oppervlakken oxideren en zet die om in waterstof en zuurstof. Gereinigde lucht wordt autonoom of via roosters in een kanalenstelsel in de ruimte terug gebracht. Volgens Thierry Beukert was goed ventileren in de horeca vaak een ondergeschoven kindje: ‘Er is lang te weinig aandacht en investeringsruimte voor geweest. Het corona-virus heeft ons wat dat betreft keihard met de neus op de feiten gedrukt. Er móet iets gebeuren, want na de coronacrisis zal de roep om een veilig binnenklimaat in de horeca alleen maar sterker worden. REME HALO is makkelijk te installeren en dankzij een combinatie van technieken zeer effectief.’



Thierry Beukert bespeurt inmiddels een kentering: ‘Steeds meer horecaondernemers realiseren zich dat je door een afwachtende houding vast kan lopen. Bijvoorbeeld omdat café’s of restaurants vanwege een slechte luchtkwaliteit nóg langer dicht moeten. Met alle schade en overlast van dien. Een relatief bescheiden investering in REME HALO kan dat voorkomen en zorgt voor méér vertrouwen bij de klant en werknemers in gezonde en veilige lucht.‘



De toepassing van het systeem is onlangs door onafhankelijke deskundigen getest in laboratoria van het Amerikaanse bedrijf Innovative Bioanalysis in Cypress (Californië). Het scoorde tot 99,9% op de reductie van Covid-19. Thierry Beukert: ‘We waren er al een tijd heilig van overtuigd met onze REME HALO iets moois in handen te hebben, maar wilden eerst de testresultaten afwachten alvorens naar buiten te treden. Nu die zó overtuigend en positief zijn, is het tijd om richting horecabranche en wellicht ook andere sectoren te gaan.’



Arco Luchttechniek geeft overigens twee jaar garantie op de REME HALO- en CAVAS-unit.