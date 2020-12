Hivos en Greenpeace ontvangen extra 4 miljoen euro om ontbossing Amazone tegen te gaan

Bosbranden, illegale houtkap, vervuiling door oliewinning: de Amazone wordt ernstig bedreigd. De jacht op de laatste natuurlijke rijkdommen, zoals hout, olie, mineralen en edelmetalen, is een enorme bedreiging voor onze planeet. De inheemse bewoners vechten voor het behoud van hun leefgebied. Dit is belangrijk voor ons allemaal. Want als we de Amazone verliezen, verliezen we de strijd tegen klimaatverandering.



Hivos en Greenpeace strijden samen tegen de vernietiging van het Amazone regenwoud, zij aan zij met de inheemse bewoners. In Ecuador, Brazilië en Peru wordt met een combinatie van moderne technologie én inheemse kennis bewijs verzameld waarmee juridische stappen kunnen worden gezet of campagne kan worden gevoerd. Het programma Alle ogen op de Amazone wordt mogelijk gemaakt door een geldbedrag van ruim 14,8 miljoen euro uit het Droomfonds van de Nationale Postcode Loterij. Dat vult de loterij nu aan met nog eens 4 miljoen euro.



Bijzondere coalitie



Om de ontbossing te stoppen, is een bijzondere coalitie van milieuorganisaties en mensenrechtenorganisaties samengebracht. “Wij ondersteunen de inheemse en lokale bewoners van de Amazone bij het vastleggen en beschermen van hun landrechten”, aldus Carolina Zambrano, programmamanager Alle ogen op de Amazone. “Via hoogwaardige technologie en monitoring wordt de ontbossing snel en effectief in kaart gebracht. Met dit onomstotelijke bewijs kunnen inheemse groepen zelf actie ondernemen. Zoals het aanspannen van rechtszaken, informeren van media of starten van een campagne.”



Hoop voor de Amazone



De ondersteuning van de inheemse bevolking in hun strijd tegen de vernietiging van hun leefgebied heeft geleid tot hoopvolle successen. Zo hebben de Waorani in Ecuador een rechtszaak aangespannen tegen de overheid om olieboringen op hun grondgebied tegen te houden. Ze hebben een historische zege geboekt waarmee ze 500.000 hectares regenwoud hebben kunnen beschermen tegen oliewinning.



In Brazilië is de ontbossing op het grondgebied van de inheemse gemeenschap Karipuna aanzienlijk verminderd sinds de gemeenschap met bosmonitoring en juridische acties zijn begonnen. In vergelijking met vorig jaar is de ontbossing binnen het inheemse gebied van de Karipuna met 49% gedaald volgens recent onderzoek op basis van satellietbeelden.



Door bescherming van inheemse rechten wordt het bos beschermd. Dat is cruciaal voor het behoud van biodiversiteit en de strijd tegen klimaatverandering.