The Amsterdam Dungeon zoekt vrijwilliger voor tattoo Henk Schiffmacher

The Amsterdam Dungeon zoekt een slachtoffer voor het zetten van een tattoo door de enige échte tattoo-koning van Nederland: Henk Schiffmacher. De Amsterdamse tatoeëerder heeft voor de attractie een uniek ontwerp ontworpen, dat op 15 februari wordt getatoeëerd. De vrijwilliger krijgt naast de unieke tatoeage, levenslang straf (gratis toegang tot The Amsterdam Dungeon).



De tatoeage is een uniek design dat speciaal voor deze gelegenheid ontworpen is. Hoe de huidversiering eruit komt te zien blijft nog geheim maar past helemaal in de stijl van de attractie, de stad Amsterdam en Henk Schiffmacher. Vrijwilligers kunnen zich opgeven via de Facebook van The Amsterdam Dungeon.



Henk Schiffmacher is een van de bekendste tatoeëerders ter wereld. Hij voorzag artiesten als Herman Brood, Lady Gaga, Ben Saunders, de Red Hot Chili Peppers en vele anderen van huidversieringen. En nu dus ook een bezoeker van The Amsterdam Dungeon.



The Amsterdam Dungeon is een ‘must-see’ attractie in Amsterdam, en gaat over Amsterdams donkere geschiedenis. De tour wordt lopend, door kerkers, afgelegd en vertrekt elke tien à vijftien minuten. The Amsterdam Dungeon levert, aan de hand van een geweldige cast van acteurs, special effects, toneel, decor, scripts, een unieke, spannende 'walkthrough' show die je kunt zien, horen, aanraken, ruiken en voelen.