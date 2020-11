'Durfinvesteringen zijn geen heilige graal voor innovatie'

Dit is een expertquote van Frank Rennings van Accenture, in het kader van ANP Expert Support. Aanleiding: Zonder durfkapitaal blijft Nederland de bezemwagen



In het artikel 'Nederland is keizer zonder kleren op gebied van innovatie' wordt gesteld dat de Nederlandse techsector – als het gaat om nieuwe bedrijfsinitiatieven of startups – ver achterloopt in de internationale innovatierace. Gebrek aan durfkapitaal en startupexpertise ligt hieraan ten grondslag en ik herken mij volledig in de argumenten dat zowel durfkapitaal en expertise niet tot hun recht komen, in ieder geval niet in Nederland.



Het volume aan durfkapitaal ligt sowieso al lager, maar dat durfkapitaal hier - relatief - veel minder in startups wordt gestoken, dan in de VS of China, betekent niet automatisch dat er een gebrek aan is. Het financiële klimaat voor startups in Nederland is zelfs vrij goed. De wet- en regelgeving is faciliterend en investeerders met interesse in veelbelovende jonge bedrijven zijn er wel degelijk.



Dat het kapitaal niet altijd tot zijn recht komt, heeft ook te maken met onze cultuur en die van de Nederlandse ondernemer. Durfkapitaal aannemen, betekent immers ook inleveren op aandelen en zeggenschap. Bovendien, een investering is geen heilige graal en gebrek aan volume wil niet zeggen dat we geen vooraanstaande rol kunnen spelen.



Een startup moet ook de potentie hebben om op te schalen, nieuwe markten aan te boren en door te groeien. Dat betekent dat we de middelen die wél tot onze beschikking staan, juist moeten concentreren op die gebieden waar we al veel kennis en een vooraanstaande positie hebben, zoals high tech, voedsel, logistiek en de chemiesector. Dan kunnen we op deze gebieden blijven vooroplopen op de innovatieladder.



Frank Rennings is Managing Director Innovation & Industry X bij Accenture.